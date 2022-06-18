【星光背後】菊梓喬無懼星夢後輩崛起做好自己　Hana讚緋聞男友吳卓羲搞笑

菊梓喬（Hana）現身電台節目《星光背後》，接受主持梁泰來訪問，並談到有關被指她失寵、面對《聲夢傳奇》的歌手掘起，也談到與緋聞男友吳卓羲（Ron）的關係！

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Hana無懼後輩掘起

Hana接受《星光背後》專訪，除了憶述面對悲慘身世的堅強外，曾經被指是何哲圖「寵兒」萬千寵愛在一身的Hana，經歷兩年前高層大地震、伯樂離巢、以及大批如炎明熹等星夢後輩崛起，她在訪問中也表現得極為冷靜。



Hana指，當時得悉公司人事變動後，沒擔心過自己的歌唱事業，只是覺得很突然。她坦言曾經問過Herman發生甚麼事，對方只安慰她說：「大人的事，細路唔好理！」

相對於歌唱事業高峰期，一年間派7至8首歌，今年暫只得一首，Hana不覺「失寵」：「因為這兩年疫情影響慣了等待，有歌出已經好好，我沒刻意爭取，只希望一直有歌出。何麗全先生入主也有跟我談過，想我快些開演唱會。」

面對這兩年炎明熹、姚焯菲等大批星夢後浪崛起，Hana表示不怕比較或公司資源被分薄，「年年都有新人，最緊要做好自己，根本不同generation，不覺有壓力。」

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讚Ron好搞笑



Hana去年與吳卓羲突然爆出緋聞，事緣Ron在去年9月在社交網發空白貼文卻標籤了「菊梓喬」三個字，及至除夕年騷，男方更偕家人欣賞女方演出，令二人緋聞急劇升溫。

問及曾嚴禁她拍拖的前老闆假使仍在位，會否追問她與吳卓羲的緋聞，Hana說：「我估他會問，他就像我爹地，會擔心我拍拖會沒心機工作，他常說：『去拍劇的人必定會拍拖！』所以他一直唔畀我拍劇。」



她也提到與Ron的認識經過：「我們沒合作過，但本身認識，也不是識了很久，數年吧，是有共同朋友介紹，會一齊吃飯。印象？覺得他好搞笑囉，他很懂得跟人開玩笑溝通，令大家都開心。」

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Ron是Hana理想型？

至於事前知不知男方會在社交網tag她名字，她說：「佢話TAG我就代表關注我，我是聽他這麼說，但事前是不知的，沒想過後果是這樣，都幾得意囉！沒什麼困擾。」

當再問二人現在的關係，Hana有點尷尬及迴避說：「都係咁啦！哈…都係咁啦！(朋友？有機會發展的朋友？)這個問題很難答，哈⋯⋯我跟他的關係⋯⋯不屬工作，不是太好拿出來談。」

Hana曾說過理想對象是「高富帥」，吳卓羲正好合乎她的條件，她即時笑至面紅耳熱說：「當時講就係咁講啫，哈哈！都是的⋯⋯都是的⋯⋯哈⋯⋯好熱呀⋯⋯」

現年36歲的Hana揚言不急於結婚或組織家庭，因為這兩年經歷疫情影響，讓她明白最重要是活在當下。