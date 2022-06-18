【父親節】剖白曾將工作負面情緒帶回家發洩 鄭丹瑞：為人父親未算稱職

▲ 鄭丹瑞覺得自己不稱職。

一直誤以為「賺錢養家、供書教學」這八個字，就是一個父親的天職，於是勤勤懇懇地工作，自問已經對這個家庭有所交代。只是，成為兩個女兒的父親超過30年後，驀然回首才發覺，為人父親的我，未算稱職，雖然未至於「肥佬」，但頂多僅僅合格。

反而，是兩個女兒的出現，改變了我的人生。因為她們，我心甘情願地告別曾經相當投入的夜生活，盡量留在家裏，陪伴她們，看着她們成長。因為她們，我愈來愈執着自己的工作表現，我不想她們眼中的父親是個做事懶懶散散、求求其其的男人！

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我經常被老婆大人取笑，自從有了兩個女兒之後，我要求自己進步的力度，遠遠猛於要求兩個女兒進步的力度：「你就係律己以嚴，待女兒以寬，簡單一句，你就係縱壞佢哋！」這也正是我經常懷疑自己到底是不是一個稱職合格父親的疑惑。

話雖如此，好像將自己形容成為一個二十四孝爸爸，但其實我一直後悔，自己曾經在工作最困惑、事業最低潮的時候，把很多負面情緒帶回家，發洩在最愛的家人身上。

我用了很錯的方法去告訴她們：你們爸爸在外面工作得幾辛苦，所以你們要乖、要聽話、要努力。我並不太在意每年這個父親節，原因就在於每次一到父親節，我就會檢討自己作為一個父親的不足，總會得出自己是一個不稱職父親的結論，真掃興。

原文刊於經濟日報，原題為這個父親真掃興

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