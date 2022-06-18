【防疫條例】警方搗破油麻地單位涉非法賭檔　多名男女亦涉違反防疫措施

▲ 警方表示所有被捕男女現正被扣留調查。（警方圖片）

警方表示，油尖警區特別職務隊人員根據線報及經深入調查後，昨日（17日）晚上約10時進行代號「雷霆2022」（THUNDERBOLT 2022）及「犁庭掃穴」（LEVINGTON）的反罪惡行動，突擊搜查油麻地上海街131-133號一住宅單位，搗破一個懷疑非法賭檔。

行動中，人員拘捕一名43歲外籍女，涉嫌「經營賭博場所」及違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）。

另外兩名外籍女子、一名外籍男子及一名內地男子，年齡介乎33至47歲，則涉嫌「在賭博場所內賭博」被捕。他們同時涉嫌違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章），人員遂向他們發出定額罰款通知書。該名內地男被捕人亦涉嫌「非法入境」被拘捕。

警方在行動中共檢獲四部釣魚機及賭款約1000元，所有被捕男女現正被扣留調查。警方呼籲市民顧己及人，嚴格遵守相關法例，以協助控制疫情及減低病毒在社區傳播的風險。

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責任編輯：伍瑋瑋