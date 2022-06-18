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【廉署展覽】廉署一連三日大館展覽免費入場　可與巨型咖啡杯「打卡」

社會 15:17 2022/06/18

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「傳誠定格藏品賞」展示昔日廉署重大案件。（廉署圖片）

廉署表示，適逢香港特別行政區成立25周年，倡廉計劃今年亦推出旗艦活動，成為特區成立25周年慶祝活動之一，活動在今日（19日）起一連三日，在中環大館有個大型展覽，公眾免費入場，讓市民見證昔日和今時今日的廉署工作。

有關展覽展出廉署歷來重大案件介紹，例如如葛柏案、短樁案和飲食業收回佣案等，廉署成立歷史介紹，當中有模型，有圖片，市民可以同廉署卡通人物及大型咖啡杯拍照「打卡」。

「打卡」咖啡杯。（廉署圖片）

現場仍有多個活動和互動遊戲，參加者亦可親身體驗場區設有的三個互動體驗遊戲，親身參與反貪使命，包括反貪的砌字遊戲、協助調查人員蒐證遊戲和模擬人生旅程遊戲。至於「打卡廣場」，包括大型咖啡杯及多款AR拍照道具，市民可與不同的廉署卡通人物合照，包括i-Sir, i-Madam, Greedy堅等。

廉署指出，活動選址大館，並以「傳誠之旅，從這裡開始」為題，別具意義，正因大館與廉署的成立甚有淵源。前總警司葛柏貪污案，便曾在大館的前中央裁判司署審理，而「葛柏案」是廉署於1974年成立後首個重要的反貪任務，其後葛柏被引導回港受審並成功定罪。

活動詳情如下:

日期及時間：

2022年6月18日（六）下午2時至晚上9時
2022年6月19日（日）上午9時至晚上9時（啟動禮：下午3時）
2022年6月20日（一）上午9時至下午5時

地點：    

中環大館檢閱廣場（中環荷李活道10號）／免費入場

廉署展覽網頁按此

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責任編輯：伍瑋瑋

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