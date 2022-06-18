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【魏駿傑前妻】張利華現身名媛富貴派對　百萬圓桌會員活躍上流社會

娛樂 15:53 2022/06/18

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熱門 消委會 香港小姐 超市大搜查 尋人記II 1萬消費券 MIRROR演唱會 靚太安樂窩 特首選舉 升中面試 小一派位

藝人魏駿傑前妻張利華（真名張珈琳）在3月尾捲入一宗山頂道的襲擊案，據報被同居男友打傷。張利華其後在社交平台表示，自己當日喝醉失去記憶，在朋友家洗手間跌破頭，事件純屬誤會，已主動向警方銷案，並對事件造成影響致歉。事隔近3個月，張利華再次現身名媛派對，參加前藝人兼現職保險界的王玉環之私人水晶品酒會，貫徹其富貴打扮！ 

最新影片推介： 

以富貴打扮現身 

在社交平台的相片所見，張利華在王玉環之私人水晶品酒會中現身，身穿粉紅色上衣配白褲的她笑得燦爛、容光煥發。 她與場內人士舉著酒杯合照，而她的行頭也不惹小，包括價值19.6萬的Cartier手鐲、10.4萬的Van Cleef & Arpels的鑽石耳環、2.6萬的CHANEL外套，行頭超過30萬！

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生活寫意 

與魏駿傑離婚後的張利華，事業發展愈見順利，轉攻保險界的她獲王玉環教路專攻內地客，升任至組長級帶領下線外，更加登上保險業「百萬圓桌」行列。 張利華也經常全身名牌，又出席奢侈品牌活動、名媛派對，又常與友人打網球、打高爾夫球、踩單車等，生活富貴又寫意！

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撰文 : TOPick柴犬出動

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