【婆媳關係】新抱想夾菜兩度被奶奶阻止 好老爺一句神回覆令奶奶立即收聲

▲ 新抱發帖講述自己遇上好老爺。

婆媳關係是天下間最難逾越的鴻溝，有新抱指婚後經常遭到奶奶的刁難，她列舉有次吃飯時想要夾菜，卻連續兩次被奶奶以「那是我兒子要吃的」阻止，令到她不敢繼續動筷，幸好老爺出口相助，一句說話令奶奶收聲。新抱大讚老爺是神隊友。

該名新抱在fb「靠北婆婆2.0」的帖子中大讚遇上好老爺，更指「我上輩子應該和公公有些緣分未了」，指自己婚後經常被奶奶刁難，幸好在老爺的羽翼保護下，熬過奶奶一關又一關的難關，更列舉了3件得到老爺幫助的暖心事。

最新影片推介：

第一件事是，她指奶奶很喜歡下廚，然後叫她們夫婦回去吃飯。飯桌間，當她準備夾菜時，奶奶卻阻止她夾菜，指這塊是她兒子喜歡吃的，那塊是老爺喜歡吃的，令到她縮回筷子不敢夾菜。

我要夾菜時，她會說這部分是我老公喜歡吃，我換夾另一塊，她就說是這是我公公喜歡吃，我縮回筷子不敢夾，

老爺及丈夫見狀不約而同那兩塊夾給她，此舉卻惹起奶奶不滿，更質問「大家都夾給媳婦吃，她要吃哪塊?」豈料老爺聽到後立即說：「你都規定誰應該吃哪一塊，怎麼會不知道自己要夾哪一塊去吃?」令到她奶奶立即收聲。

第二件事是婚後不久到奶奶家過夜，翌日起床後，奶奶塞了一大桶衣服，要求她負責洗老爺的衣服。新抱指，老爺見到後馬上衝進來洗衣間，搶回那桶衣說，「你不是規定我們兩個人的衣服各自洗各自的，怎麼可以亂改規矩?」

第三件事是奶奶知道丈夫的錢都歸她管後，就說自己的兒子是老婆奴，豈料公公聽到後也幫口跟奶奶說道理，指奶奶也是要求掌管家中財政大權。

妳也是一直跟我吵說要掌管家裡經濟大權，要我把薪水全部交出來，我做不到的事，兒子做到了。

該名新抱最後在帖中問大家： 「我公公是不是很神?」，她更驕傲的說，在老爺的幫助下，老公根本不用出面，

我老公呢?他說有他爸爸擋著，還不用他出面。

新抱的分享吸引數千名網民大讚，很多人留言表示羨慕該名新抱遇上好老爺，「有這樣的公公真好，希望他比婆婆長壽」、「這個公公很了解他老婆」、「這位公公很明理，反倒是婆婆心胸狹窄」、「遇到很好的老公跟公公，這是妳上輩子修來的福氣」。