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【最新疫情】新增1276宗確診個案　本地感染佔1160宗【不斷更新】

社會 16:32 2022/06/18

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熱門 消委會 香港小姐 超市大搜查 尋人記II 1萬消費券 MIRROR演唱會 靚太安樂窩 特首選舉 升中面試 小一派位

本港疫情似有反彈，政府繼續以圍封強檢發現隱形個案。（林宇翔攝）

本港疫情似有反彈之勢，過去兩日確診個案都破千宗，衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮醫生和醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業醫生今日下午交代最新疫情，今日（18日）新增1276宗確診個案，本地感染佔1160宗，是連續第三日破千宗。

【16:43】

歐家榮指出，過去一周約54%個案涉及22至59歲，最近爆發個案的年紀較為年輕，詳情請看：下一頁。至於警察行動組爆疫群組涉及22人。

昨發現多13宗感染Omicron BA.2.12.1個案，其中2宗為輸入個案，11宗屬本地感染，包括2宗源頭不明，及引發多5宗個案。 

源頭不明個案分別居深水埗海麗邨海明樓，其沒特別行蹤及尖沙咀擎天半島五座，前者有一宗個案、後者有一家5口確診，包括2小朋友、家傭及夫婦，同座向另一樓層多一宗個案，疑有垂直傳播。詳情請看：下一頁

【16:40】

醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業指出，現時有433名確診患者留醫，包括17人危殆，8人嚴重。

【16:30】

今日新增1276宗確診個案，本地感染佔1160宗，另有116宗輸入個案，確診個案是連續第三日破千宗。

昨天下午至今早有2間學校呈報8宗陽性個案，包括日出康城綠茵英文幼稚園，建議確診的班級未來7日停課，以及將軍澳播道書院小學。

多2院舍疑有傳播，涉梨木樹邨圓圓護養院日間護理中心，詳情請看：下一頁

再多13宗懷疑BA.2.12.1個案，其中2宗屬輸入個案。

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責任編輯：TOPick港聞組

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