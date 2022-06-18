【警方群組】警方行動組爆疫涉22人　衞生防護中心調查或涉兩個風險活動

▲ 本港連續三日確診個案破千宗。（林宇翔攝）

本港疫情有反彈之勢，今日（18日）新增1,160宗確診個案，包括116宗輸入個案，是連續三日錄得破千宗確診。

衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮亦有交代警方行動組爆疫最新情況，指群組涉及22人，被問到最早發病者在周日（12日）已確診，為何群組現時才陸續揭發染疫情況？以及染疫者是否涉及酒吧群組。

歐家榮指出，跟進有關群組感染個案，現時涉事人員快測屬陰性，亦安排隔離及所屬家人檢疫。他指出此次的群組感染BA.2.2，而非新的亞型分支，會密切注意群組會不會擴大。

他表示經防護中心初步調查後，相信群組屬於工作場所爆發的個案，有關人士亦沒有與市民接觸，亦沒有聚會以及沒有到過酒吧，懷疑他們進行體能訓練時脫下口罩，或者工作時進餐脫下口罩，這些都是高風險因素，因而增加傳染風險。

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責任編輯：TOPick港聞組