【污水陽性】沙田及黃大仙區多個屋苑污水陽性　當局派21萬個快測包

▲ 政府繼續以污水陽性檢測措施，發現隱性患者。（林宇翔攝）

政府今日（18日）表示，為應對新冠疫情，環境保護署與渠務署正在各區採集污水樣本進行冠狀病毒檢測，並在一些地區檢測到污水呈陽性的結果，顯示該地區的處所可能有隱性患者存在，包括沙田及黃大仙區多個屋苑。



政府指因應以下各區的污水檢測結果呈陽性和病毒量相對較高，房屋署及當區的民政事務處將會陸續向以下地點的居民、在地工作清潔員工和物業管理員工派發合共約21萬個快速抗原測試包，供他們自行檢測：

沙田區 — 博康邨、沙角邨、乙明邨及愉城苑

黃大仙區 — 慈樂邨、慈康邨及慈民邨

政府提醒市民使用快速抗原測試包時，應留意和跟從製造商的指示，正確進行測試和讀取結果，並宜在讀取結果後立即拍照以作紀錄。進行測試前後須潔淨雙手，盡量減少在採集樣本區域內放置非必要用品。進行測試後，需要小心包裹和密封測試套件的所有組件，並妥善棄置。若家居環境在採集樣本的過程中受污染，應以1比49稀釋家用漂白水或70%酒精進行消毒。



以快速抗原測試首次取得陽性結果的人士可透過「2019冠狀病毒快速抗原測試陽性結果人士申報系統」網上平台申報。

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責任編輯：伍瑋瑋