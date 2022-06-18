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【污水陽性】葵青、屯門及南區污水陽性　民政事務總署派逾18萬套快測包

社會 20:23 2022/06/18

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民政事務總署向葵青、屯門及南區住戶及清潔和物管員工免費派發快測套裝。（ 政府新聞處圖片）

因應葵青、屯門及南區採集到對新冠病毒呈陽性的污水樣本，民政事務總署今日（18日）表示，葵青民政事務處、屯門民政事務處及南區民政事務處向區內住戶、清潔及物管員工派發共約186,000套快測套裝。

葵青民政事務處透過物業管理公司及業主立案法團，向新葵芳花園、葵康苑、葵涌廣場及葵芳閣的住戶、清潔及物管員工派發快速測試套裝作自願檢測。

此外，屯門民政事務處及南區民政事務處透過物業管理公司，分別向屯門區的龍門居，以及南區的海怡半島及悅海華庭的住戶、清潔及物管員工派發快速測試套裝作自願檢測，以及早識別感染者。 

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責任編輯：伍瑋瑋

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