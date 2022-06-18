【變種病毒】多13人感染Omicron BA.2.12.1　2宗本地感染源頭不明

▲ 多13人感染Omicron BA.2.12.1，2宗本地感染源頭不明（林宇翔攝）

衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮出席疫情記者會時表示，昨發現多13宗感染Omicron BA.2.12.1個案，其中2宗為輸入個案，11宗屬本地感染，包括2宗源頭不明，及引發多5宗個案。

源頭不明個案分別居深水埗海麗邨海明樓、及尖沙咁咀擎天半島五座，前者有一宗個案、後者有一家5口確診，同座另一樓層多一宗個案。

另4宗關連個案包括一人住灣仔祥興大廈，該廈早前在另一層已有一宗個案。

餘下3人均涉何文田佛光街中九龍幹線地，群組累計10人確診，全男性，年齡界乎39至67歲，全部已打2針疫苗，當中3人無病徵、7人在6月10至14日發病，8人是早更、2人是通宵更；中心昨已要求強檢，在更衣室等5個環境樣本都是陰性。

此外，昨多一宗輸入個案疑感染Omicron BA.4或5。

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記者：鄧凱文