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【強制檢測】長沙灣碧海藍天第二座疑有隱形個案　圍封強檢至周日早上

社會 17:21 2022/06/18

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長沙灣碧海藍天第二座圍封強檢。（政府圖片）

政府今日（18日）引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（第599J章），作出限制與檢測宣告，自下午五時起長沙灣碧海藍天第二座圍封強檢，有關人士須留在其處所並接受強制檢測，直至「受限區域」內所有已識別的受檢人士完成檢測，而相關檢測結果亦已獲大致確定，方可離開其處所。政府目標是在明日（19日）上午約11時完成此行動，亦會視乎檢測結果，行動或會延長。

政府發言人表示根據第599J章，政府可按防疫需要，作出限制與檢測宣告。政府審視一籃子因素，包括污水檢測病毒量、相關確診個案情況、其他環境因素等，通過風險評估，決定就相關區域作出限制與檢測宣告。

政府將於「受限區域」內設立臨時採樣站，並要求受檢人士於今日晚上11時前接受檢測。受檢人士會獲安排到採樣站接受核酸測試，由專人以咽喉和鼻腔合併拭子採樣。在所有人士有檢測結果前，受檢人士必須留在處所內，以減少交叉感染的風險。

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責任編輯：伍瑋瑋

 

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疫情 強制檢測 長沙灣 碧海藍天

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