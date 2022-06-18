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【院舍個案】多2院舍疑有傳播　涉梨木樹邨圓圓護養院日間護理中心

社會 17:25 2022/06/18

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多2院舍疑有傳播，涉梨木樹邨圓圓護養院日間護理中心（林宇翔攝）

衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮出席疫情記者會時表示，今增2間安老院舍有3個案，涉及位於梨木樹邨的圓圓護養院日間護理中心，及粉嶺東華三院方王換娣安老院。至於爆疫的基督教家庭服務中心尚真家舍再多4院友染疫。

圓圓護養院日間護理中心有一院友在6月17日快測陽性，有5員友及4名員工列密切接觸者，該院其餘所有院友及職員今早快測都是陰性。

粉嶺東華三院方王換娣安老院，昨有一院友確診，今早再多一名員工快測陽性，其今日發病，有3院友及5員工列密切接觸者；中心指暫未知2人誰是源頭，會安排全院人士做核酸檢測。

歐家榮續指，過去一周，大部分院舍都是員工先確診，已要求院舍所有員工每日快測，以盡快隔離確診者，暫時院舍個案都看不到有二次感染。

爆疫的基督教家庭服務中心尚真家舍再多4院友染疫，全是檢疫期間確診，累計共18名員友及1名員工確診。 

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記者：鄧凱文

 

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