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【28處強制檢測】涉富臨皇宮、潮館等6間食肆　長沙灣碧海藍天、青衣盈翠半島等

社會 22:51 2022/06/18

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政府指已經接種新冠疫苗的人士，亦必須接受強制檢測。（林宇翔攝）

政府今晚（18日）公布將28處納入強制檢測公告，指明任何曾於以下指明期間及時段身處指明地點的人士，須於6月19日或20日完成檢測。詳細指定檢測日期，即看：【下一頁】

政府指因應多宗陽性檢測個案，有27個指明地方被納入強制檢測公告。另外，因應在馬鞍山採集到檢測呈陽性的污水樣本，有一個指明地方被納入強制檢測公告：

1. 屯門恒福花園 2 座
2. 筲箕灣東濤苑暉濤閣
3. 屯門龍門居 8 座
4. 油塘油麗邨仁麗樓
5. 新蒲崗采頤花園 7 座
6. 秀茂坪寶達邨達富樓
7. 藍田興田邨恩田樓
8. 沙田禾輋邨協和樓
9. 薄扶林摩星嶺道 4 號恒琪
10. 北角富澤花園富邦閣
11. 長沙灣碧海藍天 6 座
12. 觀塘翠屏(南)邨翠桐樓
13. 屯門美樂花園 10 座
14. 屯門南浪海灣 1 座
15. 馬鞍山海栢花園 2 座
16. 青衣盈翠半島 2 座
17. 天水圍天華邨華悅樓
18. 愉景灣畔峰觀景樓(H5 座)
19. 葵涌芊紅居 2 座
20. 半島漁港（深水埗南昌薈 1 樓 F102 號鋪）
21. 富臨皇宮（黃大仙龍翔道 120 號新光中心 3 樓）
22. 將軍麵館（天水圍新北江商場 1 期 1樓 C41D 號鋪）
23. 澳門荷蘭園（屯門石排頭路 5 號偉昌工業中心地下 C 鋪）
24. 公和荳品廠（深水埗北河街 118 號地下）
25. 天水圍天祐苑祐康閣
26. 潮館（觀塘創紀之城 5 期 apm 第5 層 L5-1 號鋪）
27. 牛頭角樂華南邨奐華樓
28. 馬鞍山耀安邨耀頌樓（污水陽性）

政府強烈提醒市民必須嚴格遵守強制檢測要求，按時完成強制檢測。政府已在各區設立流動採樣站，便利他們根據強制檢測公告的要求接受強制檢測。即使是已經接種新冠疫苗的人士，亦必須接受上述強制檢測。

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責任編輯：伍瑋瑋

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