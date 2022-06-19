【第五波疫情】連續4日破千宗輕症佔多　歐家榮：宗數肯定不會返回今波高峰

▲ 連續4日破千宗輕症佔多，歐家榮料宗數肯定不會返回今波高峰

連續第三日破千宗確診，今日新增1276宗確診個案，本地感染佔1161宗。衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮形容現時疫情是逐漸上升，當中較多患者為輕症，料因疫苗接種率有所提升，強調暫時沒有證據顯示會像2月及3月時數天便有爆炸性上升，「肯定唔會返去第五波高峰」，因港大估計有9成人有免疫力，希望市民緊守社交距離及打齊疫苗。

歐家榮形容過去兩三周各項指標顯示社區傳播鏈不斷增加，預計升勢會持續，因各項措施放寬，但難預料疫情升至什麼水平，強調暫時沒有證據顯示會像2及3月數天便有爆炸性上升，「肯定唔會返去第五波高峰」，因港大估計有9成人有免疫力。

歐家榮又指，個案輕症較多，料因疫苗接種率有所提升，有效預防入院或重症，故即使多人確診，對醫療負擔仍然處於穩定水平，形容「已經覺得暫時放心啲」，呼籲市民緊守社交距離，一旦受感染，可盡快發現及隔離，及盡快打齊針，以建保障屏障。

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記者：鄧凱文