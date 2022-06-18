【第五波疫情】歐家榮：近周逾半個案介乎20至49歲　料因社交距離放寬致較年輕者確診

▲ 歐家榮：近周逾半個案介乎20至49歲，料因社交距離放寬（林宇翔攝）

今日新增1,160宗確診個案，是連續三日錄得千宗確診。衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，近一周較多年輕人確診，有54%個案是20至49歲人士、長者約18%，與今波疫情2至3月高峰期有所不同。

歐家榮表示，現時確診宗數在千數以上，涉及大大小小群組，如家庭、學校、工作場所等，中心現時仍集中關注院舍、酒吧、食肆等場所個案，及涉變種病毒新亞型個案。

他又指，現時全港各區都有個案，而近一周較多年輕人確診，有54%個案是20至49歲人士、長者約18%，與早前高峰期有所不同。他解釋，由於當時院舍出現爆發，故較多長者染疫，而現時社交距離措施放寬，涉及更多外出活動，料因此較多年輕人士確診。

對於確診人士隔離措施，歐表示中心已更新了追蹤問卷，希望加強隔離確診者，避免家居或大廈出現傳播，多了個案因此被界定為家居環境不合適而送往隔離，暫未發現有人虛報。

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記者：鄧凱文