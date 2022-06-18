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【慶回歸劇】《獅子山下的故事》在港開播　林鄭月娥：國家支持本港創意產業發展

社會 17:54 2022/06/18

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多名劇中演員現身開播儀式。（林宇翔攝）

慶祝香港回歸25周年《獅子山下的故事》在港開播，影片由紫荊文化集團主辦，上海騰訊企鵝影視文化傳播有限公司、北京凡一文化傳播有限公司和有線寬頻集團等協辦，行政長官林鄭月娥今日（18日）出席開播儀式，她表示國家支持香港的創意產業發展。
 
有央企支持拍攝的《獅子山下的故事》，講述數個朋友因茶餐廳結緣，然後一起在香港開展不同的打拼歲月。領銜主演是內地演員黃覺及香港演員胡杏兒，其他演員包括李治廷、謝君豪、吳千語、樊亦敏、周柏豪、許雅婷、梁靖康、陳家樂、楊明娜及熊黛林，亦有資深演員譚耀文及羅嘉良特別演出。

林鄭月娥提到今次劇組名單，絕大部分都是香港人，亦有部分內地的影視人員參與，反映香港與內地始終密不可分的關係，也見證特區政府和中央部委一直致力推進香港服務提供者進入內地市場、參與內地發展的成果。

林鄭月娥表示國家支持香港的創意產業發展。（林宇翔攝）

她指出由特區政府與國家商務部簽署的《內地與香港關於建立更緊密經貿關係的安排》（CEPA）框架下《服務貿易協議》修訂協議自2020年6月起實施，在不少重要服務領域，包括電視、電影，以至法律、建築、工程、金融、檢測認證等增添開放措施，讓香港服務提供者可以更容易在內地設立企業和發展業務，更多香港專業人士可在內地取得執業資格，以及更多優質的香港服務可提供給內地市場。

提到香港創意產業人才鼎盛，雖然兩年多的疫情為本地以至全球創意行業的營商方法和經營環境帶來前所未有的挑戰，但業界一直靈活應變，特區政府亦善用資源支援創意業界適應新趨勢，有充分信心，在國家大力支持和特區政府的努力，以及各位影視界朋友的堅韌鬥志和無限創意下，業界將繼續發光發亮，鞏固香港作為中外文化藝術交流中心的新定位。

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責任編輯：伍瑋瑋

　　

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