【打擊毒品】海關搗破藍田製毒工場　兩名男子被捕周一提堂

▲ 海關搗破製毒工場，獲一批市值約271萬元的懷疑毒品。（政府新聞處圖片）

香港海關表示，周五（17日）搗破一個製毒工場，拘捕兩名男子，並檢獲一批市值約271萬元的懷疑毒品，包括約1.45公斤懷疑液態可卡因、約1.1公斤懷疑可卡因及約300克懷疑霹靂可卡因。兩名被捕男子已被暫控販運危險藥物罪名，將於周一（20日）在觀塘裁判法院提堂。



海關人員昨日傍晚在藍田進行反毒品行動，截查一名24歲男子，在他身上發現少量懷疑霹靂可卡因，遂把他拘捕。



海關人員其後押解該名被捕男子到附近一個住宅單位進行搜查，發現該處為一個製毒工場，並在工場內檢獲約1.45公斤懷疑液態可卡因、約1.1公斤懷疑可卡因、約300克懷疑霹靂可卡因，以及一批製毒及包裝工具，單位內一名32歲男子亦被拘捕。



根據《危險藥物條例》，販運危險藥物屬嚴重罪行，一經定罪，最高可被判罰款500萬元及終身監禁。

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責任編輯：伍瑋瑋