【新班子名單】國務院按李家超提名 任命第六屆香港特區主要官員
候任特首李家超班子已敲定，三司十五局，近三分一有政務官背景，而本屆政府留任或升任的司局長僅6人，另有6人來自政府以外，包括3位立法會選委界議員；據了解候任特首李家超最快下午2時半率領新一屆司局長見記者。
新華社今公布新一屆特區政府官員任命，勞工及福利局長一職，由勞工處處長孫玉菡出任。至於商務及經濟發展局局長，交予現任大灣區航空公司董事及行政總裁丘應樺。
政界原估計現任運輸及房屋局長陳帆會留下，出任房屋局或運輸及物流局長，不過，兩局長分別花落現任建築署署長何永賢和發展局前常秘林世雄。
沒有留任的還有公務員事務局長聶德權，將由該局常秘楊何蓓茵出任。至於環境及生態局長及教育局長，則由現任副局長謝展寰和蔡若蓮升任。現任教育局長楊潤雄，將調任文化體育及旅遊局長。
第六屆香港特區主要官員名單：
行政長官：李家超
政務司司長：陳國基
政務司副司長：卓永興
財政司司長：陳茂波
財政司副司長：黃偉綸
律政司司長：林定國
律政司副司長：張國鈞
發展局局長：甯漢豪
房屋局局長：何永賢
運輸及物流局局長：林世雄
教育局局長：蔡若蓮
醫務衞生局局長：盧寵茂
勞工及福利局局長：孫玉菡
民政及青年事務局局長：麥美娟
政制及內地事務局局長：曾國衞
保安局局長：鄧炳強
環境及生態局局長：謝展寰
公務員事務局局長：楊何蓓茵
財經事務及庫務局局長：許正宇
商務及經濟發展局局長：丘應樺
創新科技及工業局局長：孫東
文化體育及旅遊局長：楊潤雄
廉政專員：胡英明
審計署署長：林智遠
警務處處長：蕭澤頤
入境事務處處長：區嘉宏
海關關長：何珮珊
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責任編輯：陳麗娜