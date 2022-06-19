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【澳門疫情】澳門至少12宗確診推全民檢測　當局呼籲市民留家中勿外出

社會 10:30 2022/06/19

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澳門社區發現至少12宗新冠確診個案，中午起展開3天全民核酸檢測。（資料圖片）

澳門疫情出現變化，社區發現至少12宗新冠確診個案。澳門當局宣布，由今午12時起，展開全民核酸檢測，直至星期二中午，同時除維生需要場所以外，例如超市和街市，所有對外開放場所停止營業，食肆不設堂食，而離境人士須持有24小時內有效核酸檢測陰性結果證明。

澳門當局今早召開記者會，當地社會文化司司長歐陽瑜表示，澳門發現有12宗新冠確診個案，包括本地居民及外僱，而至少10宗患者居住在艷麗大廈，其中9人居於同一單位，另發現2宗有流行病學關聯的確診個案，無發現明顯外遊史。她指，暫時仍未找到感染源頭，預料社會傳播風險進一步提高，疫情傳播很快，相信確診個案一定不會少於12宗，形容情況較以往任何一次更為嚴峻。

澳門當局評估認為，面臨社區傳播及爆發的風險極高，即時進入預防狀態，由今午12時起，展開全民核酸檢測，直至星期二中午，所有澳門居民，包括在澳門逗留的人士均須參與。為避免跨境學生需回到澳門，高校及非高等教育學校停課，直至另行通知。

當局又呼籲除維生需要場所以外，例如超市和街市，所有對外開放場所停止營業，食肆只提供外賣，不設堂食，非緊急情況下市民留家勿外出，希望市民配合。至於離境人士須持有24小時內有效核酸檢測陰性結果證明，入境人士防控措施不變。

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責任編輯：李榮忠

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