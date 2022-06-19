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【圈中靚媽】鍾嘉欣騷4個半月巨肚展示肥肚不肥身　Linda陀第3胎零水腫獲讚靚媽

娛樂 11:53 2022/06/19

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熱門 消委會 香港小姐 超市大搜查 尋人記II 1萬消費券 MIRROR演唱會 靚太安樂窩 特首選舉 升中面試 小一派位

鍾嘉欣晒4個半月巨肚，依然四肢纖幼。

鍾嘉欣（Linda）早前趁著慶祝38歲生日公布懷有第3胎的喜訊，已育有兩孩的她將成為三孩之母。已返回加拿大生活的她不時更新社交平台，與香港的粉絲保持連繫。

最新影片推介：

零孕婦水腫

現懷孕約4個半月的Linda，上載最新近照與網民分享。她穿上緊身衣服，大方露出孕肚與眾同樂。她留言謂：「I’m getting pretty BIG!  #babynumber3」以不夠5個月的孕肚來計算，絕對是巨肚！其四肢纖幼，面部沒見孕婦的水腫，完美演繹肥肚不肥身。

不少圈中藝人包括陳自瑤、方力申、趙希洛、前2R成員黃婉君（Rosanne）留言大讚Linda是一名靚媽，網民亦激讚她無論陀第幾胎，依然無走樣。

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懷孕變得情緒化

Linda於2016年2月與脊醫Jeremy結婚後一直長居加拿大，同年8月在加拿大誕下女兒梁愛晨（Kelly）。2018年9月，她在家中順產誕下兒子Jared Anthony Leung。

她不時拍片到其個人YouTube頻道，她曾分享陀第3胎時身體感到不適，出現嘔心情況，而且變得情緒化：「我變得好唔理性，好情緒化，好難想像會突然覺得好驚。因為唔舒服，瞓得唔好。」她建議孕婦若遇到類似她的問題，應勇於求助，又形容懷孕就像生病了，很多食物不能吃，而且過程辛苦。

母愛偉大。（Instagram圖片）

Linda亦曾分享生大女Kelly時的經歷，自爆產後下體流血暈倒，整個分娩過程十分痛苦，形容「像個大西瓜要通過一個小洞」。

早前一直傳TVB邀Linda演《星空下的仁醫2》，可是她卻推辭演出，如果屬實，可能是因為Linda懷孕故此未能答應演出。

撰文 : TOPick柴犬出動

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