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【傷人案】疑精神病患小西灣邨斬傷7旬母　流傳到場救護員同受襲

社會 11:07 2022/06/19

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小西灣邨傳出傷人案。

柴灣小西灣邨傳有精神病患斬傷救護員，瑞喜樓一名39歲男子昨早（18日）晨疑病發，70歲母親報警，其後遭兒子持刀斬傷，警方到場制止，男子涉嫌傷人被捕帶署，母親送院治理。其後至網上社交群組流傳，指當時有救護員到場遭該男子斬傷。

事發昨早7時40分，警方接獲報案指，柴灣小西灣邨瑞喜樓一名39歲男子感不適，3名公職人員到場處理時，男子突然用菜刀攻擊其母親及上述3名人員，該名女子受襲受傷連同施襲者清醒一同被送往東區醫院。

最新影片：

根據社交群組「公務員secrets」昨晚貼文，疑事件中受襲的公職人員交代案發經過，聲稱事發時有3名救護員接報到場，初時病者無異樣，聲稱入房換衫，10分鐘後步出，突然大叫並衝入廚房取出菜刀，救護員見狀大叫逃跑，當3名救護員跑至升降機大堂，病者持刀追至，救護主管情急下舉手擋刀，當場血濺受傷，主管負傷與兩同袍沿樓梯逃命。貼文者又補充指，該名主管用直接壓法按住傷口，又着同袍逃命，並跑落樓同時解開衫袋，取出手機，通知控制室增援。

帖文又指，病者從17樓搭電梯至3樓出𨋢，再往上跑擬阻截救護員離開，而該名救護主管跑至5樓進入其中一單位躲避，有住戶助其止血；其同袍則跑至6樓垃圾房暫避。未幾救護員聽聞有人大叫：「仲唔比（畀）我搵到你！」估計持刀男子追蹤到來，其時警員亦趕至，登樓經一番搜查，最終在住所尋獲持刀男。

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記者：陳麗娜

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