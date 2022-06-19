【治療濕疹】受困濕疹20年全身皮膚潰爛　港男靠中藥濕敷消炎運動改善膚質

▲ 受困濕疹20年全身皮膚潰爛。港男靠中藥濕敷消炎，運動改善膚質。

濕疹患者深受皮膚問題困擾，嚴重時皮膚更會潰爛滲水，疼痛難眠。濕疹康復者阿Jack在電視節目《嘉嘉醫療自助班》分享自己對抗20年濕疹的經歷，透過中醫調理及運動，大大改善濕疹情況。

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阿Jack表示自幼已患濕疹，後期日漸惡化，最嚴重時全身皮膚潰爛、滲水，皮膚稍碰到水就會劇痛；雙腳更會腫起導致無法走路。痛苦程度令其無法入睡，他稱這一年半的時間是他人生低谷。但他也不斷尋求方法，更剃光頭以示對抗濕疹的決心，認為當自己連形象都可不再顧及時，沒有事是不能面對，只能一直向上。

中藥濕敷及運動 改善潰爛皮膚

所幸，阿Jack遇到一位調理師，以中醫為基礎為其進行身體內部調理。阿Jack分享，因腳部皮膚潰爛，全是傷口，調理師為其調配藥粉，用於濕敷患處。用時有刺痛感，但能有效消炎、修補傷口，傷口結痂後便不再滲水。

此外，阿Jack透過做運動增強免疫力，排汗幫助身體排毒。他認為，做運動排汗不僅是一種幫助身體排汗的方式，同時也令心情愉悅，從而有更正面心態對抗濕疹。他又指出，很多人會因流汗加劇濕疹不適，而他解釋，當汗水侷促身體，沒有及時清潔，就會導致皮膚痕癢。而他會在運動後即時回家洗澡，及時潔淨身體，避免汗水侷住皮膚導致不適。

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每人都有適合方法 不要放棄

阿Jack認為，家人的支持與鼓勵極為重要，讓他感受到自己並非獨自面對病情。他以自身經歷提供建議，像是中藥濕敷患處，他建議患者可以尋求醫生意見，找到適合自己的藥方。

最後，阿Jack鼓勵一眾濕疹患者不要放棄：

作為濕疹同路人，我很想告訴他們，你們已經好叻！繼續堅持下去，一定會找到自己的出路，就如我一樣。

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責任編輯：羅嘉欣