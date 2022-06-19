  • 30°C
香港時間 : 2022619日 (週日) 12:24
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 消委會 香港小姐 超市大搜查 尋人記II 1萬消費券 MIRROR演唱會 靚太安樂窩 特首選舉 升中面試 小一派位
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【治療濕疹】受困濕疹20年全身皮膚潰爛　港男靠中藥濕敷消炎運動改善膚質

健康 11:56 2022/06/19

分享：

分享：

熱門 消委會 香港小姐 超市大搜查 尋人記II 1萬消費券 MIRROR演唱會 靚太安樂窩 特首選舉 升中面試 小一派位

受困濕疹20年全身皮膚潰爛。港男靠中藥濕敷消炎，運動改善膚質。

濕疹患者深受皮膚問題困擾，嚴重時皮膚更會潰爛滲水，疼痛難眠。濕疹康復者阿Jack在電視節目《嘉嘉醫療自助班》分享自己對抗20年濕疹的經歷，透過中醫調理及運動，大大改善濕疹情況。

最新影片：

阿Jack表示自幼已患濕疹，後期日漸惡化，最嚴重時全身皮膚潰爛、滲水，皮膚稍碰到水就會劇痛；雙腳更會腫起導致無法走路。痛苦程度令其無法入睡，他稱這一年半的時間是他人生低谷。但他也不斷尋求方法，更剃光頭以示對抗濕疹的決心，認為當自己連形象都可不再顧及時，沒有事是不能面對，只能一直向上。

中藥濕敷及運動 改善潰爛皮膚

所幸，阿Jack遇到一位調理師，以中醫為基礎為其進行身體內部調理。阿Jack分享，因腳部皮膚潰爛，全是傷口，調理師為其調配藥粉，用於濕敷患處。用時有刺痛感，但能有效消炎、修補傷口，傷口結痂後便不再滲水。

此外，阿Jack透過做運動增強免疫力，排汗幫助身體排毒。他認為，做運動排汗不僅是一種幫助身體排汗的方式，同時也令心情愉悅，從而有更正面心態對抗濕疹。他又指出，很多人會因流汗加劇濕疹不適，而他解釋，當汗水侷促身體，沒有及時清潔，就會導致皮膚痕癢。而他會在運動後即時回家洗澡，及時潔淨身體，避免汗水侷住皮膚導致不適。

    點擊圖片放大
    +8
    +7

每人都有適合方法 不要放棄

阿Jack認為，家人的支持與鼓勵極為重要，讓他感受到自己並非獨自面對病情。他以自身經歷提供建議，像是中藥濕敷患處，他建議患者可以尋求醫生意見，找到適合自己的藥方。

最後，阿Jack鼓勵一眾濕疹患者不要放棄：

作為濕疹同路人，我很想告訴他們，你們已經好叻！繼續堅持下去，一定會找到自己的出路，就如我一樣。

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。

立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：羅嘉欣

相關文章

【對抗濕疹】33歲港女濕疹爆發全身傷口極痕癢　接受中醫治療個半月背部回復光滑【附食療】
16:30 2022/06/02
【對抗濕疹】33歲港女濕疹爆發全身傷口極痕癢　接受中醫治療個半月背部回復光滑【附食療】
【濕疹飲食】暗瘡風疹過敏人士忌食　中醫拆解10種容易誘發濕疹蔬菜
17:21 2022/06/07
【濕疹飲食】暗瘡風疹過敏人士忌食　中醫拆解10種容易誘發濕疹蔬菜
【對抗濕疹】港婦接觸洗潔精引發汗疱疹極痕癢　經中醫治療2周濕疹水疱消散【附食療及護理貼士】
17:07 2022/06/16
【對抗濕疹】港婦接觸洗潔精引發汗疱疹極痕癢　經中醫治療2周濕疹水疱消散【附食療及護理貼士】

你可能感興趣

【對抗濕疹】33歲港女濕疹爆發全身傷口極痕癢　接受中醫治療個半月背部回復光滑【附食療】
16:30 2022/06/02
【對抗濕疹】33歲港女濕疹爆發全身傷口極痕癢　接受中醫治療個半月背部回復光滑【附食療】
【濕疹飲食】暗瘡風疹過敏人士忌食　中醫拆解10種容易誘發濕疹蔬菜
17:21 2022/06/07
【濕疹飲食】暗瘡風疹過敏人士忌食　中醫拆解10種容易誘發濕疹蔬菜
【對抗濕疹】港婦接觸洗潔精引發汗疱疹極痕癢　經中醫治療2周濕疹水疱消散【附食療及護理貼士】
17:07 2022/06/16
【對抗濕疹】港婦接觸洗潔精引發汗疱疹極痕癢　經中醫治療2周濕疹水疱消散【附食療及護理貼士】
濕疹 運動 治療 皮膚痕癢 中醫 中藥 正能量

最高瀏覽

【婆媳關係】新抱想夾菜兩度被奶奶阻止 好老爺一句神回覆令奶奶立即收聲
16:13 2022/06/18
【婆媳關係】新抱想夾菜兩度被奶奶阻止 好老爺一句神回覆令奶奶立即收聲
【尋人記II】「龜兔夫婦」遺孀現身受訪憶述喪夫之痛　感謝節目組為丈夫預演遺言
11:10 2022/06/18
【尋人記II】「龜兔夫婦」遺孀現身受訪憶述喪夫之痛　感謝節目組為丈夫預演遺言
【十八年後的終極告白2.0】譚俊彥為殺妻真兇？　龔嘉欣90秒展現微細情緒變化　
12:45 2022/06/18
【十八年後的終極告白2.0】譚俊彥為殺妻真兇？　龔嘉欣90秒展現微細情緒變化　