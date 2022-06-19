【局長網誌】現屆政府任期將終結　羅致光：勞工保障工作非句號

▲ 現屆政府任期將終結，羅致光：勞工保障工作非句號。（資料圖片）

勞工及福利局局長羅致光今日（19日）發表網誌表示，還有不足兩星期，現屆政府的任期將會終結，但對勞工保障的工作來說，只是一個分號，而非一個句號。他總結今屆政府的勞工政策，在上任之初表示，現時香港的勞工保障法例，相對已發展地區來說，屬於落後，就如未調升前的法定產假10個星期，更是落後於不少發展中地區，所以政府政策應是偏向勞工。

羅致光表示，在立法會大會發言中提到的法例次數最多的，肯定是《僱傭條例》，在他任期內曾七改《僱傭條例》，包括將法定產假由10個星期增加至14個星期、將每年法定假日日數由12天逐步增加至17天、取消強積金「對沖」等。

其他完成的法例修訂工作，包括修訂了《僱員補償條例》以擴大僱員補償保障至涵蓋僱員在「極端情況」下上下班途中遭遇意外受傷或死亡的情況，以及修訂了《破產欠薪保障條例》以調升各破欠基金特惠款項款額上限。

至於未完成的法例修訂工作，就有提交修訂職安法例草案，目的為提高僱主及僱員職安健違法行為的最高罰則，進一步加強職安健。這項條例草案現已交由立法會法案委員會審議，要待下屆政府才能完成有關立法工作。

羅致光指，計劃於下一個立法年度跟進成立「專項儲蓄戶口計劃」的建議，協助僱主支付日後不能「對沖」的遣散費/長期服務金部分。草擬的立法建議已大致完成，政府會在提交條例草案前就建議諮詢持份者，及後提交立法會。

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責任編輯：李榮忠