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【基層醫療】基層醫療健康藍圖已制訂　當局稱具體建議將交下屆政府考慮

社會 11:52 2022/06/19

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（資料圖片）

食物及衞生局稱已完成制訂基層醫療健康藍圖的工作，包括優化及規範醫療券的使用、進一步透過私營醫療資源支援長期病患者。當局稱相關具體建議將交由下屆政府考慮，以制定合適的執行方案。

食衞局局長陳肇始今日（19日）發表網誌指，委員會已就基層醫療健康服務的發展及醫療體系的改革展開討論，並建議5項體系改革，探討進一步透過公私營合作，善用私營醫療資源識別及支援長期病患者，以減輕專科及醫院服務的壓力；並正研究在藍圖的框架下，優化及規範醫療券的使用，包括將部分醫療券金額劃定用於基層醫療的指定用途，例如健康風險評估、慢性病檢查和管理。

她又指，藍圖亦有探討長遠增加基層醫療服務人手、發揮和善用護理、藥劑、專職醫療及中醫藥的角色、以及加強為各醫療專業，提供基層醫療服務培訓的策略等。

陳肇始表示，過去5年，政府已全力及迅速在18區設立地區康健中心或地區康健站，達到在今年內18區全覆蓋，政府會繼續全力推動各項加強基層醫療健康服務和減輕公營醫療系統壓力的措施。

陳肇始表示，現屆政府已就整合服務、強化管理、改善資源運用、增加人手規劃及培訓，以及加強疾病數據監察及健康紀錄互通5大方向的建議和目標訂定框架，會將藍圖中的具體建議和議員意見交由下屆政府考慮，以制定合適的執行方案。

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責任編輯：陳麗娜

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