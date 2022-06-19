【兒童撞頭】2歲兒撞頭緊張媽要求打麻醉照CT　急症科醫生：輻射影響更深遠

▲ 急症科醫生指，照CT的輻射影響，比撞頭影響可能更深遠。

孩子撞到頭部，父母當然擔心，不過如果因太緊張，讓孩子做了過度檢查，反有機會影響孩子的健康。有台灣急症科醫生指，曾有一名2歲孩子不慎摔倒撞到頭，醫生檢查後判斷無大礙，惟媽媽卻堅持要做電腦斷層掃描，此舉反令孩子接收不必要的輻射，有機會對孩子造成深遠影響。

台灣急症科醫生賈蔚近日在電視節目《醫師好辣》中分享病例，媽媽走路時不小心跌倒，BB車也跟著翻側，坐在上面的2歲孩子因而撞到頭部。媽媽大為緊張，把孩子送往急症室，賈醫生檢查時，發現孩子意識清楚、頭皮也沒有出現血腫等情況，應該腦內出血的風險非常低，建議媽媽帶孩子回家觀察即可。

不料，媽媽卻認為，風險低不代表沒有風險，堅持要求醫生為孩子做電腦斷層掃描。賈醫生指，由於這案例時間較久遠，當時照一次電腦斷層需時5至10分鐘，一般小朋友難以乖乖不動，媽媽竟要求為孩子打麻醉。

最終，賈醫生為孩子打了鎮靜做檢查作結。不過，賈醫生透露，世界衛生組織曾將「兒童幅射」列為10大病人安全議題，兒童做X光相關檢查可能會對孩子日後造成長遠影響，電腦斷層一次的輻射量更是X光的百倍。而該名孩子因注射了鎮靜藥物，在清醒前都需要留院觀察，亦非常耗費醫護的時間和人力。

▲ 台灣急症科醫生賈蔚指出，兒童照CT所受的輻射量，是照X光片的100倍。（影片截圖）

撞傷後處理方法

TOPick過往訪問兒科醫生劉成志，他指BB撞到頭是常見的事，顱外損傷有機會令頭部出現「腫起如雞蛋」的情況，但家長不用太擔心；反而顱內出血就有問題，顱內壓力高會引起抽筋及昏迷，對腦細胞造成傷害。他指家長應帶BB看醫生，交由醫生作臨床檢查，判斷是否有顱內出血的問題。

劉醫生亦提到，BB撞到頭之後，若出現嘔吐、抽筋、流鼻血、耳朵流水等，甚至陷入昏迷，代表BB有機會顱內出血，家長應立即帶BB求醫。他提醒BB從床上掉下來有機會不只傷及頭部，家長應檢查BB的手腳有沒有骨折。

兒科專科醫生羅婉琪過往接受TOPick訪問時，分享過撞傷後的處理方法，如屬輕微撞傷應第一時間冷敷。她建議可將冰放入膠袋內，再用乾毛巾包裹冰袋，在傷患處敷15至20分鐘，留意時間不能過久，以免凍傷皮膚。

若家中沒冰袋，羅醫生指雪櫃內的汽水、蔬菜、水果等都可以取代，或直接用乾淨的食水弄濕毛巾來冷敷，毛巾變暖再換水。羅醫生提醒切忌用手捽患處，令瘀傷加劇。

