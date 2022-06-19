【聲夢傳奇2】「折骨Ben」胞妹失準跌危險區爆喊　Sabrina被JW林奕匡睇中Janees獲讚超晒班

▲ 《聲夢傳奇2》

《聲夢傳奇2》昨晚（18日）播出第二集，學員名單包括陳昊廷（Timothy）、陳晉軒（Jason）、趙紫諾（Sabrina）、趙頌宜（Maggie）、趙小婷（Pamela）、侯雋熙（Duncan）、金永衡（Christopher）、江廷慧（Vivian）、劉詠彤（Angel）、李茵彤（Desta）、梁芷菁（Crystal）、彭家賢（Zayden）、蕭呈謙（Nicole）、孫衣文（Mandy）、文佐匡（Sean）、黃洛妍（Janees）、任暟晴（Jasmine）、XiX成員莊殷玥（Vici）、劉芷君（Aster）、梁善知（Crystal）、繆昀希（Charlotte）、鄧曉殷（Kiele）及楊秉頤（Caitlin）（排名以英文姓名序）。

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一眾學員在第二集正式踏上「聲夢2」舞台，分成五組進行合唱考驗，讓六位導師Gin Lee（李幸倪）、JW（王灝兒）、泳兒（Vincy）、布志綸（Alan）、林二汶（Eman）及林奕匡（Phil）挑選學員；郭偉亮（Eric Kwok）及陳奐仁（Hanjin）則分別為紅隊及藍隊擔任總監。

XiX獲大讚

對於製作組用心打造的迷你版紅館舞台，網民非常受落，留言大讚舞台又靚又特別。五組中以Sabrina、Aster（代表XiX）、Nicole及Jasmine的《Poker Face》最具討論度，Aster、Nicole及Jasmine被封「顏值三人組」。Jasmine獻唱前後判若兩人，一秒木獨變活潑，獲Gin Lee大讚有「反差萌」。曾獲總經理曾志偉視為熱門的XiX，獲泳兒晨早睇中，XiX全組更在泳兒要求下跳唱《Candy Ball》，獲讚可愛爆燈之餘，零喘氣表現亦令網民及《JUNIOR》總監督Eric Kwok大為驚艷：「好感動，好似自己嘅女冇見一排，大個同進步咗好多。」泳兒更大讚XiX準備得好好。

今集唱家班繼續是Janees及Sabrina，二人均在只開聲唱了數句的情況下，已九秒九被JW及Phil睇中；Janees更於討論區再度被指「超晒班」！男學員則由Sean及Timothy暫時率先跑出，前者連泳兒都心心眼讚靚仔，後者則獲網民指樣子怕醜兼討好。

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「折骨Ben」胞妹跌危險區

今集「折骨Ben」趙祥誠妹妹Maggie及Angel因表現強差人意、齊齊跌入危險區。Maggie受訪自揭曾因聲線低沉遭同學取笑：「啲同學都覺得我係男人聲、會笑我，一路都唔接受自己把聲。」之後Angel及Maggie先後獻唱容祖兒的《Pretty Crazy》及徐小鳳的《風的季節》爭取過關；Angel信心十足甚具壓台感； Maggie則繼續失準，被網民批評樣子及聲線似「機械人」，但仍獲讚聲線獨特，期待之後有更好表現。