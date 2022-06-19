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【環保回收】第二期入樽機先導計劃於本周六展開　分階段增加至120部

社會 12:31 2022/06/19

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第二期入樽機先導計劃於本周六展開，分階段逐步增加至120部。（政府新聞處）

環保署今日（19日）公布，第二期逆向自動售貨機（入樽機）先導計劃將於本月25日逐步展開，屆時入樽機的數目會分階段逐步增加至120部，經先導計劃收集的塑膠飲料容器會交予合適的本地回收商作循環再造，確保轉廢為材。

環保署於2021年第一季展開先導計劃，測試入樽機在香港收集塑膠飲料容器的實地應用，於人流合適的公眾地方、政府設施及商場設置共60部入樽機，並透過電子支付平台提供即時回贈。

環保署發言人表示，先導計劃推出至今，公眾反應正面，例如近月的入樽機回收量，每部機日均收集約近千個塑膠飲料容器；截至2022年5月底，先導計劃共收集超過2,200萬個塑膠飲料容器。第二期先導計劃將於本月25日推出，屆時入樽機的數目會分階段逐步增加至120部，方便更多市民親身體驗入樽機的運作。

環保署發言人指，第二期先導計劃會有多項優化措施，例如加強新一代入樽機的容器辨識技術、提升其處理速度，並加大容器壓縮比率以增加儲存量，相等於可壓縮儲存500毫升膠樽由最多約1,000個增加至約1,200個，增幅達兩成，以及加強塑膠飲料容器收集服務等。

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責任編輯：李榮忠

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