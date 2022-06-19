【食肉菌感染】魚檔買魚遭刺傷感染食肉菌　女街坊傷口發腫3度開刀險截肢

▲ 魚檔買魚遭刺傷感染食肉菌。女街坊傷口發腫，3度開刀險截肢。

近年不時發生食肉菌感染個案，市民在街市魚檔買魚時都要小心！《東張西望》報導市民王小姐於今年5月29日在楊屋道街市買魚，不慎被魚刺傷，慘遭食肉菌感染的個案，需三度手術清除細菌，慶幸最終逃過截肢一劫，個案播出後引起熱議。

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根據報導，王小姐在魚檔購買紅鮋後付款時，不慎被其他生猛魚刺傷，即場用紙巾抹乾淨後便不以為然。而至當晚，王小姐發現手背傷口由原本一粒針孔大，變成發紅腫脹；到半夜時手臂更開始發麻，於是立即前往急症室求診，被判定為嚴重的「食肉菌」感染，須立即進行手術。過程中，王小姐手背持續腫脹，最誇張時腫到約三隻雞蛋般大。

由於「食肉菌」擴散速度極快，為避免細菌繼續蔓延至其他身體部位，醫生先𠝹開王小姐的手背清菌，之後再在王小姐的手臂兩度開刀，合共3度手術才徹底清除食肉菌，保住手臂。根據王小姐提供的照片，雖節目播出時照片已經黑白處理，但仍明顯可見王小姐的整隻手臂被𠝹開見肉，畫面怵目驚心。

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當局處理怠慢

王小姐在電訪中表示，公開個案是因不想有下一位受害者。她解釋稱，自己致電衛生署及食環署呈報事件，希望局方追查時，對方處理事件手法極為怠慢，所問問題與調查重點毫無關係。最後得到回覆稱只會抽查魚檔，有問題也只口頭警告，令王小姐深感當局不顧及市民感染風險及細菌危險性。

醫生建議小心處理魚類

個案播出後引起網民熱議，不少人擔心街市魚檔衛生情況。家庭醫生林永和接受訪問，解釋「食肉菌」感染又被稱為「壞死性筋膜炎」，當細菌進入皮膚後，在筋膜及組織發作，蔓延迅速，破壞組織甚至入血形成嚴重細菌感染。

初時普通紅腫，1小時左右即蔓延；組織被破壞嚴重時需切除，甚至需截肢避免繼續蔓延。當細菌蔓延至全身時，可能引起器官壞死，有極高死亡率。醫生建議市民在接觸有刺的海產時，盡量戴上手套，小心處理；在街市買餸時，也不要徒手接觸海鮮。

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責任編輯：羅嘉欣