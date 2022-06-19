【問責團隊】麥美娟指年青事務會是一大重點　讓年青人看到有希望【不斷更新】

▲ 候任特首李家超下午率領新一屆司局長會見記者。（梁偉榮攝）

國務院今日（19日）按候任特首李家超提名，任命第六屆香港特區主要官員，本屆政府留任或升任的司局長僅6人，另有6人來自政府以外，包括3位立法會選委界議員（詳情即看【下一頁】），候任特首李家超下午率領新一屆司局長會見記者。

【16：32】候任局長發言

候任文化體育及旅遊局長楊潤雄表示，由一個局去統籌文化體育及旅遊，可以產生協同效應，「講好香港、國家的故事」。

【16：19】麥美娟會辭去工聯會副會長一職

候任民政及青年事務局局長麥美娟表示，年青事務會是一大重點，讓年青人看到有希望，上任後會與團隊制定更多政策，令青年擁有更多發展機會。

麥美娟會辭去工聯會副會長一職，不過仍然是工聯會會員。

【16：16】全民檢測需要政府跨部門研究

被問到香港未來會否進行全民檢測，候任醫務衞生局局長盧寵茂表示，一般全民檢測會在疫情初或尾端進行，至於香港何時會進行全民檢測，需要政府跨部門研究。

【16：00】候任局長發言

候任政制及內地事務局局長曾國衞表示，過去幾年香港經歷前所未有的政治風波及疫情，幸好得到中央及時制定港區國安法，經過3場重要的選舉，為香港帶來良政善政。

候任保安局局長鄧炳強表示，對留任保安局局長感榮幸，會與他的團體繼續維護國家安全，為市民提供更安全環境，轄下各部門為市民提供更好的服務。

候任環境及生態局局長謝展寰表示，新成立的環境及生態局會發展協同作用，為香港提供更好的環境，繼續向碳中和目標前進。

候任醫務衞生局局長盧寵茂形容，是次獲委任是人生中最光榮的任務，會改善醫療系統，令市民病有良醫，亦要推動大灣區的醫療創新及合作。

候任教育局局長蔡若蓮表示，教育工作任重道遠，未來會竭盡所能與團隊提供優質的教育。

候任民政及青年事務局局長麥美娟表示，青年事務是未來工作重點，會全面檢視現有青年政策，更多會與社會持份者交流。

候任勞工及福利局局長孫玉菡表示，上任後會以結果為目標，冀望在勞工事務上「看在眼裹，放在心裹，做在政策裹」。

【15：50】林定國指不會屈服於外國所謂的制裁

候任律政司司長林定國表示，不會屈服於外國所謂的制裁，與候任特首李家超有同一立場，對外國制裁嗤之以鼻。

【15：47】政務司司長陳國基指會與副司長有清晰的分工

候任政務司司長陳國基指，相信政務司副司長卓永興能幫忙協調，政務司轄下9個部門，在稍後再仔細研究如何分工，承諾會與副司長有清晰的分工。

【15：45】林定國不評論六四事件

律政司司長林定國被問到曾參與六四集會，現在如何看待六四集會，林定國回應指，是不會評論六四事件。

【15：33】候任副三司發言

候任政務司副司長卓永興表示，感到榮幸同時責任重大、任務艱鉅，過去在政府生涯中，曾服務17個部門，而政務司副司長需協助政務司司長協調轄下9個局，而他曾在當中7個部門服務。

候任財政司副司長黃偉綸表示，會在候任特首及政府的領導下，協調及協助財政司轄下的6個局，亦會參與下一個年度財政預算案的工作。

候任律政司副司長張國鈞表示，感謝候任特首李家超提名及中央政府的信任，未來會竭盡所能向市民解說，擦亮香港法治的「金漆招牌」。

【15：23】候任三司發言

候任政務司司長陳國基表示，感到非常榮幸，感謝候任特首李家超及中央政府的信任，承諾會堅定一國兩制，要求各部門精簡程序，盡快解決市民的問題，又認為香港未來發展與內地息息相關。

候任財政司司長陳茂波感謝，候任特首李家超支持及提名續任，對能續任財政司司長感榮幸，認為新一屆政府會提速解決問題，為香港開新篇章。

候任律政司司長林定國表示，感謝候任特首李家超及中央政府的信任，認為法治是本港的「金漆招牌」，會堅定維護法治，聯同律政部門團體一致獲大眾信任。

【15：14】

李家超指，籌組班子時沒有考慮他們的職系，是以能力去選擇班子。

【15：05】李家超指每次政府換屆都會有人員更替屬相當正常

被問到有人指現任特首林鄭月娥的「愛將」均未有留下，李家超指，每次政府換屆都會有人員更替，屬相當正常，是真誠地認為現屆政府官員都是他的良師益友，有同舟共濟的感情。

而現屆班子是由他親自選擇，形容他們有活力，對他們非常滿意。

【14：59】李家超對外國制裁嗤之以鼻

被問到為何邀請陳國基擔任政務司司長，而班子有4名官員有紀律部隊背景，李家超回應指，邀請陳國基擔任政務司司長是因其對政府工作熟悉，是根據能力，知識及經驗去挑選團隊班子（詳情即看【下一頁】）。

至於李家超以及副手陳國基都被外國制裁，他指對外國制裁嗤之以鼻，不會理會他們的制裁。

【14：56】團體有多元背景有助與各界溝通

李家超指，他團體有多元背景，可以充分掌握各界的意見，以及他們來自不同背景，有各界的連繫，有助與各界溝通，考慮各界意見。

【14：50】李家超指候任特首辦主任葉文娟是全面的人才

李家超指，候任特首辦主任葉文娟是全面的人才，為人真誠，可以與他優勢互補（詳情即看【下一頁】）。

候任特首辦主任葉文娟指，希望用過去35年行政經驗，協助行政長官，冀可團結各界，建立互信合作。

【14：45】現任政府是「良師益友」

李家超感謝，現任特首林鄭月娥安排政府換屆的交接工作及現任政府官員為香港服務的精神，他們是「良師益友」。

【14：30】李家超感謝中央信任及支持

候任特首李家超表示，今日上午中央人民政府公布第六屆香港特區主要官員，他感謝中央對他的信任及支持。他指，21位司局長有6人來自政府以外，佔他的班子3成，認為他們有專業的知識，而女性問責官員有6位，是歷屆政最多。

他指，第六屆香港特區問責團隊是多元、團結、忠誠及執行力強的團隊。

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記者：李榮忠