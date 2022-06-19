【問責團隊】6人來自政府以外　李家超形容新班子多元及執行力強【不斷更新】

▲ 候任特首李家超下午率領新一屆司局長會見記者。（梁偉榮攝）

國務院今日（19日）按候任特首李家超提名，任命第六屆香港特區主要官員，本屆政府留任或升任的司局長僅6人，另有6人來自政府以外，包括3位立法會選委界議員（詳情即看【下一頁】），候任特首李家超下午率領新一屆司局長會見記者。

【14：59】

被問到為何邀請陳國基擔任政務司司長，而班子有4名官員有紀律部隊背景，李家超回應指，邀請陳國基擔任政務司司長是因其對政府工作熟悉，是根據能力，知識及經驗去挑選團隊班子。

【14：56】

李家超指，他團體有多元背景，可以充分掌握各界的意見，以及他們來自不同背景，有各界的連繫，有助與各界溝通，考慮各界意見。

【14：50】李家超指候任特首辦主任葉文娟是全面的人才

李家超指，候任特首辦主任葉文娟是全面的人才，為人真誠，可以與他優勢互補。

候任特首辦主任葉文娟指，希望用過去35年行政經驗，協助行政長官，冀可團結各界，建立互信合作。

【14：45】

李家超感謝，現任特首林鄭月娥安排政府換屆的交接工作及現任政府為香港服務的精神。

【14：30】李家超感謝中央信任及支持

候任特首李家超表示，今日上午中央人民政府公布第六屆香港特區主要官員，他感謝中央對他的信任及支持。他指，21位司局長有6人來自政府以外，佔他的班子3成，認為他們有專業的知識，而女性問責官員有6位，是歷屆政最多。

他指，第六屆香港特區問責團隊是多元、團結、忠誠及執行力強的團隊。

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記者：李榮忠