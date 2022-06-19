【問責團隊】候任特首辦主任葉文娟：未來工作有三大重點　承諾與各界溝通會真誠

▲ 候任特首李家超下午率領新一屆司局長會見記者。（資料圖片）

國務院今日（19日）按候任特首李家超提名，任命第六屆香港特區主要官員，本屆政府留任或升任的司局長僅6人，另有6人來自政府以外，包括3位立法會選委界議員（詳情即看【下一頁】），候任特首李家超下午率領新一屆司局長會見記者。

李家超表示，感謝中央政府批准及任命管治團隊，新班子26人，女性有6位，佔團隊4分之1，是歷屆政府以來最多。他形容團隊背景多元、執行力強、未來會誠墾聆聽民意，為市民所想，解市民所困。他又感謝特首林鄭月娥，安排交接工作。

李家超又指，未來5年，是香港由治到興的關鍵時刻，會發揮香港在一國兩制的優勢，為香港開新天。

李家超表示，候任行政長官辦公室主任葉文娟能與他優惠互補。葉文娟表示，自己在政府工作35年，見證香港發展，因為工作見證由回歸、落實基本法、社福保安等工作。

她表示，未來工作有三大重點

用公共行政經驗，協助有效施政

廣泛聯繫社會各界，承諾用真誠態度溝通

協助行政長官帶領問責團隊

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記者：陳梓蔚