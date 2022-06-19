【問責團隊】李家超：不會理會他國制裁　對此嗤之以鼻

▲ 候任特首李家超下午率領新一屆司局長會見記者。（資料圖片）

國務院今日（19日）按候任特首李家超提名，任命第六屆香港特區主要官員，本屆政府留任或升任的司局長僅6人，另有6人來自政府以外，包括3位立法會選委界議員（詳情即看【下一頁】），候任特首李家超下午率領新一屆司局長會見記者。

李家超指，邀請陳國基出任政務司司長，是因為他在政府工作經驗豐富，人際關係好，有效率。現時目前要處理的問題不少，但相信他會遇難而上。

他又指，選擇團隊時是用人唯才，希望做到1+1大於2的效果。

對於霸凌的國家用制裁手段，嚇怕特區官員。特別是當這些國家，希望破壞國家安全的計劃，因為國家安全措施而失敗，更令他堅信不移地維護國家安全。他表明不會理會他國制裁，更對此嗤之以鼻。他表明，自己只有一個目標，就是履行對國家的責任，包括維護國家主權、利益、安全。

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記者：陳梓蔚