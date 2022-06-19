  • 31°C
香港時間 : 2022619日 (週日) 16:23
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 消委會 香港小姐 超市大搜查 尋人記II 1萬消費券 MIRROR演唱會 靚太安樂窩 特首選舉 升中面試 小一派位
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【問責團隊】李家超：不會理會他國制裁　對此嗤之以鼻

社會 15:06 2022/06/19

分享：

分享：

熱門 消委會 香港小姐 超市大搜查 尋人記II 1萬消費券 MIRROR演唱會 靚太安樂窩 特首選舉 升中面試 小一派位

候任特首李家超下午率領新一屆司局長會見記者。（資料圖片）

國務院今日（19日）按候任特首李家超提名，任命第六屆香港特區主要官員，本屆政府留任或升任的司局長僅6人，另有6人來自政府以外，包括3位立法會選委界議員（詳情即看【下一頁】），候任特首李家超下午率領新一屆司局長會見記者。

李家超指，邀請陳國基出任政務司司長，是因為他在政府工作經驗豐富，人際關係好，有效率。現時目前要處理的問題不少，但相信他會遇難而上。

他又指，選擇團隊時是用人唯才，希望做到1+1大於2的效果。

對於霸凌的國家用制裁手段，嚇怕特區官員。特別是當這些國家，希望破壞國家安全的計劃，因為國家安全措施而失敗，更令他堅信不移地維護國家安全。他表明不會理會他國制裁，更對此嗤之以鼻。他表明，自己只有一個目標，就是履行對國家的責任，包括維護國家主權、利益、安全。

政府派發電子消費券　一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：陳梓蔚 

相關文章

【問責團隊】政務司司長陳國基轄下9個部門　承諾會與副司長有清晰分工【不斷更新】
今日 15:52
【問責團隊】政務司司長陳國基轄下9個部門　承諾會與副司長有清晰分工【不斷更新】
【問責團隊】候任特首辦主任葉文娟：未來工作有三大重點　承諾與各界溝通會真誠
今日 14:58
【問責團隊】候任特首辦主任葉文娟：未來工作有三大重點　承諾與各界溝通會真誠

你可能感興趣

【問責團隊】政務司司長陳國基轄下9個部門　承諾會與副司長有清晰分工【不斷更新】
今日 15:52
【問責團隊】政務司司長陳國基轄下9個部門　承諾會與副司長有清晰分工【不斷更新】
【問責團隊】候任特首辦主任葉文娟：未來工作有三大重點　承諾與各界溝通會真誠
今日 14:58
【問責團隊】候任特首辦主任葉文娟：未來工作有三大重點　承諾與各界溝通會真誠
李家超 時事議題 任命 香港 立法會

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【婆媳關係】新抱想夾菜兩度被奶奶阻止 好老爺一句神回覆令奶奶立即收聲
16:13 2022/06/18
【婆媳關係】新抱想夾菜兩度被奶奶阻止 好老爺一句神回覆令奶奶立即收聲
【尋人記II】「龜兔夫婦」遺孀現身受訪憶述喪夫之痛　感謝節目組為丈夫預演遺言
11:10 2022/06/18
【尋人記II】「龜兔夫婦」遺孀現身受訪憶述喪夫之痛　感謝節目組為丈夫預演遺言
【十八年後的終極告白2.0】譚俊彥為殺妻真兇？　龔嘉欣90秒展現微細情緒變化　
12:45 2022/06/18
【十八年後的終極告白2.0】譚俊彥為殺妻真兇？　龔嘉欣90秒展現微細情緒變化　