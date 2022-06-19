【新班子】港澳辦：新管治團隊有5特點　期待5方面更大作為

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中央任命候任特首李家超新一屆政府的的26名主要官員。國務院港澳辦表示，新管治團隊，有5大特點，期待第六屆特區政府，在5方面有更大作為。

國務院港澳辦的評論文章指出，第六屆特區政府管治團隊，符合中央對特區政府主要官員的政治要求，充分展現出“愛國者治港”新氣象，具有5特點：１。堅定的愛國愛港政治立場；２。“五湖四海”的聚合性；３。高素質、專業化的鮮明特徵；４。強烈的擔當意識和責任心；５。寬廣的國際視野。

文章指出，當前，一國兩制實踐進入新階段。第六屆特區政府必須善於在治港實踐中全面準確貫徹一國兩制方針、善於破解香港發展面臨的各種矛盾和困難、善於為民眾辦實事、善於團結方方面面的力量、善於履職盡責，勇挑重擔、積極作為，奮力譜寫香港發展新篇章。

文章期待第六屆特區政府在以下方面有更大作為：

第一，期待在全面準確貫徹“一國兩制”方針上，有更大作為。希望第六屆特區政府全面準確貫徹“一國兩制”方針，全面履行憲制責任，弘揚以“愛國愛港”為核心的主流價值觀，落實“愛國者治港”原則，落實特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制，落實中央全面管治權，更好地維護國家主權、安全、發展利益，維護香港長期繁榮穩定。

第二，期待在務實破解香港市民最關心最直接最現實的問題上，有更大作為。希望第六屆特區政府把準香港社會脈搏，抓住住房、通關、貧富懸殊、青年發展等突出問題，攻堅克難，一步一個腳印地加以推進解決，以施政的實際成效積極回應市民的關切。特別是針對住房問題，拿出更清晰的目標、更大的魄力、更有力的舉措，切實解決?房、“籠屋”等問題，讓廣大市民有實實在在的獲得感。

第三，期待在全面促進香港社會事業發展上，有更大作為。希望第六屆特區政府大力推動教育、科技、文化、衛生等各項社會事業發展，充分保障市民依法享有的權利和自由，使市民享有更好的教育、更廣闊的就業創業舞台、更滿意的收入、更可靠的社會保障、更高水平的醫療衛生服務、更豐富的文化生活，更好地滿足廣大市民對美好生活的向往。

第四，期待在積極推動香港融入國家發展大局上，有更大作為。希望第六屆特區政府始終心懷“國之大者”，自覺從世界百年未有之大變局和中華民族偉大復興戰略全局來觀察和分析問題。特別是把發揮祖國內地堅強後盾作用和提高香港自身競爭力結合起來，更加積極主動助力國家高水平對外開放和構建新發展格局，更加積極主動對接國家“十四五”規劃，更加積極主動參與高質量建設“一帶一路”和粵港澳大灣區建設，發揮香港所長、貢獻國家所需，在中華民族偉大復興的進程中實現香港更好發展。

第五，期待在不斷鞏固提升香港國際競爭優勢上，有更大作為。希望第六屆特區政府不斷拓展參與國際交流合作的廣度和深度，優化營商環境，鞏固提升國際金融、航運、貿易等中心地位，加快打造國際創新科技中心、中外文化藝術交流中心，全面提升香港的核心競爭力，讓香港繼續在國家發展和世界舞台上大顯身手。

另外，中聯辦對任命表示堅決擁護，並向獲任命的官員，表示熱烈祝賀，相信並期待，新一屆政府在中央支持及李家超帶領下，能廣泛團結社會各界，奮力開啟新的篇章。

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