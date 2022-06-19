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【父親節】孩子NICU留醫爸爸從不敢擁抱　伊院兒科醫生值班相伴助父圓心願

育兒經 16:26 2022/06/19

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伊利沙伯醫院兒科醫生助爸爸與先天性疾病BB擁抱，一圓心願。

擁抱自己的孩子，如此理所當然的動作，原來是一些父母最大的心願。有患上先天疾病的孩子，自出生起就在初生嬰兒深切治療部留醫，為了讓爸爸能抱一抱孩子，作為兩孩之父的伊利沙伯醫院的兒科副顧問醫生趙嘉豪，就在晚上值班時相伴，以一個醫生爸爸的情感，成就另一名爸爸的心願。

facebook專頁「伊院通 - QEH員工資訊台」昨（18日）發出帖文，分享父親節暖心故事。趙嘉豪是伊利沙伯醫院的兒科副顧問醫生，也是兩名小朋友的爸爸，他在兒科工作，明白想抱抱孩子是每名爸爸的基本心願。

而有一名爸爸的孩子，因患先天疾病，自出生後一直在初生嬰兒深切治療部留醫，需要長期使用呼吸機。

最新影片：

父母因擔心抱起孩子時，會令喉管鬆脫，因此沒有機會擁抱他。抱一抱自己的小朋友，對很多家長是理所當然，但對於這名爸爸來說，這個卑微的想法就是他最大的願望。

盼助父親接觸孩子

趙醫生得悉情況後，希望可以幫助這名爸爸擁抱孩子，

簡單的身體接觸很重要，小朋友會知道爸爸在乎他，會感受到爸爸沒有放棄他。

他提出，家人可在醫生陪伴下擁抱孩子，若喉管鬆脫都可以即時駁上。爸爸因為工作忙，只能在下班後才能到醫院抱一抱孩子，趙嘉豪趁晚上值班時間相伴，以一個醫生的身份、一個爸爸的情感，去成就另一個爸爸的心願，就是抱抱自己的孩子。

而工作以外，趙醫生都盡力利用工餘時間陪伴家人，放假最愛一家人到戶外，只盼小朋友健健康康，就是父母最大的幸福。

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責任編輯：王明芳

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