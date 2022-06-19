【父親節2022】餐飲業料今年生意額達3億較去年挫25%　有酒樓早午茶市入座率爆滿

今日(19日)是父親節，旺角倫敦大酒樓總經理蘇萬成表示，早茶時段人流與去年大致相同，生意達疫情前8成，形容客人川流不息，高峰時160張枱可全數坐滿，晚上訂座情況雖較平日理想，但晚市的生意只有疫情前5成，約60張枱被預訂，估計與翌日為上學日，家長顧及子女上學，晚市因而較少市民光顧，而近日疫情雖回彈但沒有客人因而取消訂檯。

餐飲聯業協會會長黃家和表示，今日晚市業界訂座率有8成，疫情回彈、經濟仍然疲弱，估計今年生意額達3億，較去年下降25%，但與疫情前3.2至3.5億生意額相差不遠，形容收益不俗。他又指，雖然政府近日呼籲市民減少跨家庭聚會，暫時未見有退訂情況，不過基於疫情考慮及食肆仍限制最多8人一枱，相信部分家庭選擇在家慶祝。

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記者：陳麗娜