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【新班子】林鄭月娥祝賀第六屆政府主要官員　祝願新團隊齊心協力推動香港由治及興

社會 15:13 2022/06/19

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行政長官林鄭月娥。（資料圖片）

國務院今日（19日）按候任特首李家超提名，任命第六屆香港特區主要官員【詳情即看：下一頁】。行政長官林鄭月娥發表聲明指，衷心祝賀剛獲中央人民政府任命的香港特別行政區第六屆政府主要官員，深信他們在行政長官領導下，會貫徹落實「一國兩制」方針，以事不避難的精神聚焦發展，着力解決市民關注的經濟和民生問題。

林鄭月娥稱，其在去年任內最後一份《施政報告》中表示，經完善選舉制度後，期盼有更多有抱負、有能力、有擔當的愛國愛港人士願意加入管治團隊，接受挑戰，為香港、為國家作出貢獻；欣悉候任行政長官組班順利，並祝願新管治團隊齊心協力，推動香港踏上由治及興的新征程。

林鄭月娥亦指，由衷感謝全體現任主要官員在過去五年履職盡責，與她一同面對挑戰、克服困難，推動香港重回「一國兩制」正確軌道，並致力在各自政策範疇，服務市民，建設香港，祝願他們每一位日後生活愉快。

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責任編輯：黃小冰

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