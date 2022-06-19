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【問責團隊】李家超：中央有為組班提供方向　未來會聆聽民意縮窄社會分歧

社會 15:20 2022/06/19

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熱門 消委會 香港小姐 超市大搜查 尋人記II 1萬消費券 MIRROR演唱會 靚太安樂窩 特首選舉 升中面試 小一派位

李家超表示，中央有為組班提供方向。（梁偉榮攝）

國務院今日（19日）按候任特首李家超提名，任命第六屆香港特區主要官員，本屆政府留任或升任的司局長僅6人，另有6人來自政府以外，包括3位立法會選委界議員（詳情即看【下一頁】），候任特首李家超下午率領新一屆司局長會見記者。

李家超表示，班子全部為自己的選擇，中央政府僅提出方向，例如要廣納人才，和理念相近；他又指，對現有團對感到滿意，因為他們有活力、有衝勁。

他又指，社會永遠都會有分歧，會用行動爭取信任，會聆聽、和市民接觸，以收窄分歧，凝聚社會共識。

被問及班子內有不少人由政務官出身，如果避免有過於著重程序的形象？他認為社會對很多事情會有固有角度，選班子時無著重出身，而是著重經驗和能力。他表示，房屋土地有很多程序，未來會著力改善，不能因程序而影響結果。

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記者：陳梓蔚

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