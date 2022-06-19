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【新班子】林定國：法治是香港金漆招牌　未來會將其擦得令他人羨慕

社會 15:39 2022/06/19

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熱門 消委會 香港小姐 超市大搜查 尋人記II 1萬消費券 MIRROR演唱會 靚太安樂窩 特首選舉 升中面試 小一派位

候任律政司司長林定國表示，法治是香港金漆招牌。（梁偉榮攝）

國務院今日（19日）按候任特首李家超提名，任命第六屆香港特區主要官員，本屆政府留任或升任的司局長僅6人，另有6人來自政府以外，包括3位立法會選委界議員（詳情即看【下一頁】），候任特首李家超班子見記者。

候任政務司司長陳國基表示，未來會要求各部門精簡程序，認為香港未來發展，與內地息息相關，未來5年是香港由治及興的起步點，絕不辜負重任，會協助行政長官開新篇。

財政司司長陳茂波表示，感謝國務院任命。他認為，過去數年香港經歷困難的時期，港區國安法協助香港由亂轉治，很高興和感恩加入新團隊。未來數年，香港面對的外在環境依然複雜，但相信新團隊會提速解決問題，推動經濟發展，為香港開新篇。

候任律政司司長林定國表示，法治是香港的金漆招牌，令市民安居樂業、令香港各方面發展。他承諾，未來會堅定維護法治，將這面金漆招牌擦得亮麗，

令香港人深感驕傲，令其他人深感羨慕。

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記者：陳梓蔚

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