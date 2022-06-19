【變種病毒】多14人疑染Omicron BA.2.12.1　累計共250宗本地個案

▲ （曾耀輝攝）

本港今（19日）新增1276宗確診個案，本地感染佔1161宗。衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮出席疫情記者會時表示，多14人疑染Omicron BA.2.12.1個案，其中1宗為輸入個案，13宗屬本地感染，包括6宗源頭不明，並有2宗與源頭不明個案有關連。

源頭不明患者居將軍澳康盛花園4座、上水清河邨清譽樓、東區安南街嘉義大廈、新都城第二期6座，PARK YOHO、華亭閣。

其餘5宗與先前個案有流行病學關聯，其中有3宗居灣仔祥興大廈，同大廈早前有確診個案，3人中有1人居劏房單位，同單位早前有人確診，另為兩人則住另一個單位。餘下2個案居寶田大廈，同大廈早前有個案。

歐家榮表示，目前累計有250宗本地BA.2.12.1個案，源頭來自美國返港夫婦。250個案中有80宗沒有源頭，餘下170宗則與源頭不明個案有流行病學關聯。其中最大的麥當勞群組共涉41宗個案；而源頭不明的會展員工餐廳群組亦共涉及14個案，餘下其他無源頭個案分散全港各區，而當中有流行病學關聯的個案主要涉及患者家人，或在大廈出現垂直傳播情況。

至今共14座大廈有多過1個單位現BA.2.12.1個案、3間食肆有少規模傳播，多過1個個案出現；另外有2個工作場所出現傳播，學校也有2宗BA.2.12.1個案。

至於在疾病嚴重性方面，染BA.2.12.1患者暫無死亡或要入ICU個案，大部分也不用入院，其中約55%沒有病徵，亦未發現二次感染。BA.2.12.1的流行病學特徵與之前本地流行的BA.2.2個案類似，但有證據顯示傳染力或較高，所以現階段會採取較為謹慎措施，所有患者均會安排入住隔離設施，其家人或密切接觸者亦會安排進檢疫中心。

歐家榮表示，現時BA.2.12.1個案佔整體個案很少的百分比，但在香港多區找到沒源頭個案，相信社區存在傳播鏈，料相關個案會持續上升。

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記者：黃小冰