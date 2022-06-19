  • 31°C
香港時間 : 2022619日 (週日) 16:24
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 消委會 香港小姐 超市大搜查 尋人記II 1萬消費券 MIRROR演唱會 靚太安樂窩 特首選舉 升中面試 小一派位
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新班子】曾質疑一地兩檢欠法理基礎　林定國：一地兩檢合法且附合香港利益

社會 15:57 2022/06/19

分享：

分享：

熱門 消委會 香港小姐 超市大搜查 尋人記II 1萬消費券 MIRROR演唱會 靚太安樂窩 特首選舉 升中面試 小一派位

（梁偉榮攝）

國務院今日（19日）按候任特首李家超提名，任命第六屆香港特區主要官員，本屆政府留任或升任的司局長僅6人，另有6人來自政府以外，包括3位立法會選委界議員（詳情即看【下一頁】），候任特首李家超班子見記者。

候任律政司司長林定國表示，對香港現時的法治非常有信心，香港的法治現時仍在國際前列。他又指，維護國家安全是基本法下必要執行任命，令一國兩制長久的先決條件。如國家安全出現問題，社會不穩，則無空間處理其他社會問題。

被問及過去曾指一地兩檢破壞基本法，現時是否仍持相同想法？林定國表示，當時一地兩檢是新事物，社會上自然有不同看法，但現時一地兩檢實行多時，事實證明其合法，亦符合香港利益。

被問及關鍵績效指標（KPI）會否設最低檢控數字？林定國指，關鍵績效指標（KPI）是會商討後訂立，未來檢控只會考慮證據、法律、相關檢控指引，無其他考慮因素。

林定國又指，不會害怕外國制裁。

政府派發電子消費券　一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：陳梓蔚

相關文章

【新班子】林鄭月娥祝賀第六屆政府主要官員　祝願新團隊齊心協力推動香港由治及興
今日 15:13
【新班子】林鄭月娥祝賀第六屆政府主要官員　祝願新團隊齊心協力推動香港由治及興
【問責團隊】李家超：中央有為組班提供方向　未來會聆聽民意縮窄社會分歧
今日 15:20
【問責團隊】李家超：中央有為組班提供方向　未來會聆聽民意縮窄社會分歧
【新班子】林定國：法治是香港金漆招牌　未來會將其擦得令他人羨慕
今日 15:39
【新班子】林定國：法治是香港金漆招牌　未來會將其擦得令他人羨慕

你可能感興趣

【新班子】林鄭月娥祝賀第六屆政府主要官員　祝願新團隊齊心協力推動香港由治及興
今日 15:13
【新班子】林鄭月娥祝賀第六屆政府主要官員　祝願新團隊齊心協力推動香港由治及興
【問責團隊】李家超：中央有為組班提供方向　未來會聆聽民意縮窄社會分歧
今日 15:20
【問責團隊】李家超：中央有為組班提供方向　未來會聆聽民意縮窄社會分歧
【新班子】林定國：法治是香港金漆招牌　未來會將其擦得令他人羨慕
今日 15:39
【新班子】林定國：法治是香港金漆招牌　未來會將其擦得令他人羨慕
任命 林定國 一國兩制 一地兩檢 李家超 基本法

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【婆媳關係】新抱想夾菜兩度被奶奶阻止 好老爺一句神回覆令奶奶立即收聲
16:13 2022/06/18
【婆媳關係】新抱想夾菜兩度被奶奶阻止 好老爺一句神回覆令奶奶立即收聲
【尋人記II】「龜兔夫婦」遺孀現身受訪憶述喪夫之痛　感謝節目組為丈夫預演遺言
11:10 2022/06/18
【尋人記II】「龜兔夫婦」遺孀現身受訪憶述喪夫之痛　感謝節目組為丈夫預演遺言
【十八年後的終極告白2.0】譚俊彥為殺妻真兇？　龔嘉欣90秒展現微細情緒變化　
12:45 2022/06/18
【十八年後的終極告白2.0】譚俊彥為殺妻真兇？　龔嘉欣90秒展現微細情緒變化　