【新班子】曾質疑一地兩檢欠法理基礎　林定國：一地兩檢合法且附合香港利益

▲ （梁偉榮攝）

國務院今日（19日）按候任特首李家超提名，任命第六屆香港特區主要官員，本屆政府留任或升任的司局長僅6人，另有6人來自政府以外，包括3位立法會選委界議員（詳情即看【下一頁】），候任特首李家超班子見記者。

候任律政司司長林定國表示，對香港現時的法治非常有信心，香港的法治現時仍在國際前列。他又指，維護國家安全是基本法下必要執行任命，令一國兩制長久的先決條件。如國家安全出現問題，社會不穩，則無空間處理其他社會問題。

被問及過去曾指一地兩檢破壞基本法，現時是否仍持相同想法？林定國表示，當時一地兩檢是新事物，社會上自然有不同看法，但現時一地兩檢實行多時，事實證明其合法，亦符合香港利益。

被問及關鍵績效指標（KPI）會否設最低檢控數字？林定國指，關鍵績效指標（KPI）是會商討後訂立，未來檢控只會考慮證據、法律、相關檢控指引，無其他考慮因素。

林定國又指，不會害怕外國制裁。

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記者：陳梓蔚