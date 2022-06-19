【監管無人機】警方尖沙咀限制飛行區內拘1名男子　涉未經許可操作無人機

▲ （警方Facebook截圖）

《小型無人機令》本月1日正式生效。警方一連兩日（18及19日）聯同民航處於全港多個無人機飛行熱點進行聯合執法行動，打擊在未經民航處許可下於限制飛行區內放飛無人機等行為；並於今午在尖沙咀海港城附近，拘捕一名涉嫌違反《小型無人機令》的男子。

警方指，今日下午在尖沙咀海港城附近巡邏期間，發現一名男子在事前沒有得到民航處許可下，於限制飛行區內操作無人機，涉嫌違反《小型無人機令》。事件中無人受傷及財物損毀，警方其後以「未經許可在限制飛行區內進行飛行」罪名拘捕該名男子，並檢取其無人機及配件。

警方提醒，小型無人機無論是用作消閒或是商業用途，均須符合《小型無人機令》的要求，呼籲市民切勿以身試法，並留意與危害行為、限制飛行區及執法相關的條文已經生效，一經定罪最高可被判監禁2年及罰款100,000元。其他條文則設有六個月寬限期。

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記者：黃小冰