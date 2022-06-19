【揚威國際】研新冠肺炎高風險地區分布　中大首位華人學者獲美國地理學家協會最高榮譽　

▲ 香港中文大學學者關美寶獲授「詹姆斯·安德森（James R. Anderson）應用地理學榮譽勳章」。（資料圖片）

香港中文大學學者關美寶獲授「詹姆斯·安德森（James R. Anderson）應用地理學榮譽勳章」，以表揚其推動多學科研究和範式轉移的貢獻。此勳章為美國地理學家協會應用地理學專業組最高榮譽，關美寶更是獎項設立39年來首位華人及第3位女性得獎學者。

關美寶身兼中大太空與地球資訊科學研究所所長、卓敏地理與資源管理學教授，中大形容其涉獵研究範疇廣泛，包括環境健康、人員流動、城市及社會問題，以及地理信息科學。她擅長透過地理空間技術收集實時個人層面的空間和環境數據，研究環境因素對個人身心健康的影響。她最近的研究項目包括：暴露於噪音、空氣污染及綠色空間等環境下的個人健康狀況、建立地理空間虛擬數據區域以保障機密地理空間數據，及新冠肺炎高風險地點的時空分布。

美國地理學家協會讚揚關美寶在學科上的創新思維，以及成功將地理學與社會、健康和交通等不同學科串連起來，為地理學帶來革命性改變，形容其貢獻對應用地理學影響深遠，獲獎是實至名歸。該獎項於1983年設立，是美國地理學家協會應用地理學專業組授予的最高榮譽，並由專業組董事會頒發，旨在表揚對地理專業作出傑出貢獻的個人或團體，歷屆得獎者包括多名現代地理學奠基人，如Brian Berry、William Garrison 和 David Huff，以及傑出應用地理學家Roger Tomlinson、Jack Dangermond及Thomas Wilbanks。

關美寶對獲頒榮譽勳章深表榮幸，她表示，非常感謝協會對其研究工作給予肯定，能與其他傑出應用地理學家獲同等榮譽，她深感欣慰，並期望未來能進一步為地理學的創新研究作貢獻，造福社會、改善人類生活。

▲ 中大太空與地球資訊科學研究所所長、卓敏地理與資源管理學教授關美寶。（中大提供圖片）

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責任編輯：馮琪雅