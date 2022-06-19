【新班子】盧寵茂：是否推行全民檢測要靠數據決定　通關暫難提出方案

▲ （梁偉榮攝）

國務院今日（19日）按候任特首李家超提名，任命第六屆香港特區主要官員，本屆政府留任或升任的司局長僅6人，另有6人來自政府以外，包括3位立法會選委界議員（詳情即看【下一頁】），候任特首李家超班子見記者。

候任醫務衞生局局長盧寵茂表示，全民檢測涉及巨大的資源，做大規模檢測有時間性，適宜在疫情剛開始和將完結時進行，未來政府會進行跨部門研究，按數據行事。

抗疫是大家都關心的問題，每個地方都因地制宜，他在內地見到很多好政策，但並非所有都適宜在港實行，未來會詳細研究。

抗疫需要多點分析，現時需要收集更多數據，會再研究下一步方向。他表示，疫情不斷變化，大家都是摸著石頭過海。至於對內地通關，政府會盡量做好，詳情要收集更多數據才能決定。

他向全港醫護人員表示，我們的初心是要醫治別人，希望醫護能加入公共醫療團隊，服務貧苦大眾。

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記者：陳梓蔚