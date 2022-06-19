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【MIRROR成員】教主Stanley新劇煞科趕為騷訓練　Anson Lo「萬歲」慰勞劇組好識趣

娛樂 16:59 2022/06/19

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熱門 消委會 香港小姐 超市大搜查 尋人記II 1萬消費券 MIRROR演唱會 靚太安樂窩 特首選舉 升中面試 小一派位

「教主」Anson Lo與Stanley新劇輪流煞科，趕歸隊為演唱會作準備。

MIRROR將於7月底在紅館舉行12場演唱會，尚有一個多月便開騷，一眾成員紛紛加緊練習，以最佳狀態為演出作準備。

最新影片推介：

【MIRROR演唱會】鏡粉出招轉讓實名制MIRROR門票　網上尋同名同姓有緣人原價放飛

「萬歲」慰勞劇組

人氣成員「教主」Anson Lo（盧瀚霆）早前密密為ViuTV新劇《百萬同居計劃》進行拍攝，經常以劇中角色「燈仔」在社交平台跟粉絲互動。拍攝長達兩個多月，前日（17日）劇集終於煞科，他即興奮在網上興奮宣布喜訊，出手闊綽的他更「萬歲」慰勞劇組請台前幕後食Pizza慶祝。他留言：

燈仔煞科啦！💡
辛苦《百萬同居計劃》上上下下所有人
對燈仔嘅貼心照顧同教導🙏🏻
好開心哩兩個幾月用燈仔「隨性」嘅態度生活
好過癮好好玩～
希望到時大家睇得開心♥️

Welcome back, Anson Lo! 🙆🏻‍♂️

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首做男一好感觸

而另一成員Stanley（邱士縉）早前與鄭丹瑞合演ViuTV新劇《野人老師》，今次Stanley首次做男主角，對演出花盡百二分力演出，加上大熱天時在郊外取景，拍攝絕不簡單。《野人老師》同樣煞科了，昨日（18日）他在社交平台感謝鄭丹瑞、導演及女主角談善言，留言謂：

最愛的旦爸爸❤️ @happyeggba 多謝你嘅分享，教導。 真心獲益良多!!
最愛，最有心的導演 @keith_cyc ，歷盡艱辛的拍攝! 多謝你的意見及體諒，請原諒我好多時的緊張和執著! 好開心你係野人老師的導演!
最愛的對手，多謝你係我人生第一套主角的對手! @tamsyin
歷盡蚊叮蟲咬，橫風橫雨，日曬雨淋，終於完成! 希望#野人老師 出街嘅時候，大家會喜歡❤️

撰文 : TOPick柴犬出動

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