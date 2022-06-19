【最新疫情】今增1276宗確診　連續第4日破千宗【不斷更新】

▲ 衞生防護中心交代最新疫情

本港疫情似有反彈之勢，過去3日確診個案都破千宗，衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮醫生和醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業醫生今日下午交代最新疫情，今日（19日）新增1276宗確診個案，本地感染佔1161宗，是連續第4日破千宗。

【16:30】

今日新增1276宗確診個案，本地感染佔1161宗，另有115宗輸入個案，確診個案是連續第三日破千宗。今波疫情累計錄1214053宗。

今多2宗死亡個案，累計9182宗死亡個案；多3院舍疑有傳播，包括香港中國婦女會黃陳淑英紀念護理安老院，其有一名照顧員陽，6月17日發病及確診、觀塘曉光護理中心，有一名照顧員確診，除清潔外，亦要餵飯，其6月17日陽性；及沙田賽馬會善寧之家，有一名院友及一名兼職物理治療師。

最新熱門影片：

【TOPick診症室】飲水都易肥易水腫？ 中醫師拆解易肥體質問題

政府派發電子消費券 一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：TOPick港聞組