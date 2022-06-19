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【新班子】文旅局局長楊潤雄：至今未到過M+博物館　會爭取機會參觀

社會 17:11 2022/06/19

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熱門 消委會 香港小姐 超市大搜查 尋人記II 1萬消費券 MIRROR演唱會 靚太安樂窩 特首選舉 升中面試 小一派位

候任文化體育及旅遊局局長楊潤雄表示，自己未曾到過M+參觀。（梁偉榮攝）

國務院今日（19日）按候任特首李家超提名，任命第六屆香港特區主要官員，本屆政府留任或升任的司局長僅6人，另有6人來自政府以外，包括3位立法會選委界議員（詳情即看【下一頁】），候任特首李家超班子見記者。

候任房屋局局長何永賢表示，公屋輪候時間是一個結果，而他的目標是用盡所有方法加快房屋建設，最重要的是，做好房屋建設的決心，用創新方法提速提效。她又指，房屋工作指標要上任後，透過各方面了解後再落實。

候任商務及經濟發展局局長丘應樺被問及，他屬航空專才，未來如何處理航空以外，包括香港電台運作的事務？他表示，香港電台根據《約章》運作，未來會否任命其他方面專才作副局長，處理其不擅長事務，至今未有決定。

被問及曾否到M+博物館參觀？候任文化體育及旅遊局長楊潤雄則指，現時參觀M+博物館的市民很多，至今未有機會到M+博物館，上任後會爭取機會遊覽，認為西九文化區未來有助帶動香港文化發展。

被問及如何發展本地足球發展，他僅稱未來會和同事討論，亦會積極推動體育界發展。

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記者：陳梓蔚

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