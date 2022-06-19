【長洲尋人記】街坊拾獲47年歷史手製櫈　fb出帖半小時尋回移居加拿大物主

▲ 長洲上演「尋人記」！街坊拾獲47年歷史手製櫈，fb出帖半小時尋回移居加拿大物主。

電視節目《尋人記》播出後大受歡迎，而長洲在日前也上演一齣街坊版「尋人記」。有街坊執屋時發現一張距今近47年歷史的手製木櫈，而且內藏慈父寄語，遂上網尋物主，引來不少網民幫忙。因鄰近父親節，事件亦顯得十分溫馨。

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Facebook「長洲足跡」版主日前發文，指有網民在執拾祖屋時發現櫈仔，曾用來墊雜物用。本想丟棄，但反轉發現底部留字「給明珠女 平步青雲 讀書墊足用」，更標有年份為1975年9月，至今已約47年歷史。該網民見字相信是一名父親造給女兒使用，應該非常具紀念價值，於是委託版主代為發文尋人。

反映鄰里互愛精神

木櫈曝光後僅半小時，就引來其他長洲市民、網友回覆，協助尋找「明珠女」。「長洲足跡」版主在當日不到2小時後更新貼文，指已找到物主，其現身處加拿大，已聯絡相關人士取回櫈仔。版主指，有網友看出字跡墨寶之來龍去脈，故半小時內便找到物主。同時，版主認為事件充份發揮長洲之鄰里互愛互助精神，對此表示感謝。

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責任編輯：羅嘉欣