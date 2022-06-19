  • 30°C
香港時間 : 2022619日 (週日) 18:10
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 消委會 香港小姐 超市大搜查 尋人記II 1萬消費券 MIRROR演唱會 靚太安樂窩 特首選舉 升中面試 小一派位
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【長洲尋人記】街坊拾獲47年歷史手製櫈　fb出帖半小時尋回移居加拿大物主

休閒消費 17:43 2022/06/19

分享：

分享：

熱門 消委會 香港小姐 超市大搜查 尋人記II 1萬消費券 MIRROR演唱會 靚太安樂窩 特首選舉 升中面試 小一派位

長洲上演「尋人記」！街坊拾獲47年歷史手製櫈，fb出帖半小時尋回移居加拿大物主。

電視節目《尋人記》播出後大受歡迎，而長洲在日前也上演一齣街坊版「尋人記」。有街坊執屋時發現一張距今近47年歷史的手製木櫈，而且內藏慈父寄語，遂上網尋物主，引來不少網民幫忙。因鄰近父親節，事件亦顯得十分溫馨。

最新影片：

Facebook「長洲足跡」版主日前發文，指有網民在執拾祖屋時發現櫈仔，曾用來墊雜物用。本想丟棄，但反轉發現底部留字「給明珠女 平步青雲 讀書墊足用」，更標有年份為1975年9月，至今已約47年歷史。該網民見字相信是一名父親造給女兒使用，應該非常具紀念價值，於是委託版主代為發文尋人。

反映鄰里互愛精神

木櫈曝光後僅半小時，就引來其他長洲市民、網友回覆，協助尋找「明珠女」。「長洲足跡」版主在當日不到2小時後更新貼文，指已找到物主，其現身處加拿大，已聯絡相關人士取回櫈仔。版主指，有網友看出字跡墨寶之來龍去脈，故半小時內便找到物主。同時，版主認為事件充份發揮長洲之鄰里互愛互助精神，對此表示感謝。

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。

立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：羅嘉欣

尋人記 長洲 父親節 網絡熱話 Facebook

最高瀏覽

【婆媳關係】新抱想夾菜兩度被奶奶阻止 好老爺一句神回覆令奶奶立即收聲
16:13 2022/06/18
【婆媳關係】新抱想夾菜兩度被奶奶阻止 好老爺一句神回覆令奶奶立即收聲
【十八年後的終極告白2.0】譚俊彥為殺妻真兇？　龔嘉欣90秒展現微細情緒變化　
12:45 2022/06/18
【十八年後的終極告白2.0】譚俊彥為殺妻真兇？　龔嘉欣90秒展現微細情緒變化　
【最惡腦癌】持續頭痛疲倦14年無特別病徵　港女生患最惡腦癌緊急開腦保命
17:50 2022/06/16
【最惡腦癌】持續頭痛疲倦14年無特別病徵　港女生患最惡腦癌緊急開腦保命