【聲生不息】Do姐現身稱葉蒨文零架子　單依純唱《為你鍾情》獲克勤大讚：冇得輸

▲ 《聲生不息》

TVB節目《聲生不息》於今晚（6月19日）繼續是「合作獨唱大混戰」，今集輪到千嬅隊主場，兩隊「長勝將軍」葉蒨文（Sally姐）及李健會進行終極PK，以《情人知己》PK《水中花》。

Sally及李健分別找來鄭裕玲（Do姐）及林子祥（阿Lam）打氣撐場，Do姐受訪時透露當年以主持及司儀身份與Sally合作無間，二人成為無所不談的好友。

Do姐並大讚Sally為人零架子：「佢唔會覺得自己係大明星，每次見到佢同人人都係好好相處。佢又開心啦，笑又笑得大聲，你係Feel到佢好爽朗。」

▲ Do姐大讚Sally零架子。

與阿Lam放閃

而Sally則感激自己身邊有很多「入骨的好友」：「依家年紀咁大，仲可以識到咁多朋友，再加埋支持我咁多年嘅歌迷都好錫我，我好感激。」

演唱完畢後，Sally被問到現在最好知己是誰時，即豪爽地回答是阿Lam，令後台的老公忍不住甜笑，Sally說：「我不是想肉麻，但阿Lam就是我的家人、也是非常好的朋友，有很多的了解。」

談到李健找來阿Lam為演唱歌曲《水中花》開首唸古詩，Sally即熱情問現場觀眾有沒有聽出老公的聲音，並俏皮表示老公從來沒唸過古詩給自己聽。

▲ Sally盡展寶刀未老的天后級實力。

單依純表現出眾

上集獲克勤大讚是「歌唱天花板」的單依純，獻唱張國榮（哥哥）《為你鍾情》，《為你鍾情》乃哥哥同名專輯的其中一首經典作品，當年哥哥更首創了香港第一張白色唱片-「白膠碟」，開創顏色唱片發行先河。

單依純坦言喜歡歌曲的細膩感：「很動人，包括歌詞、張國榮老師唱得很真摯。」她獻唱完畢後，後台的前輩歌手們讚不絕口，李健指她是「下一屆天后」、阿Lam讚她唱出「第二種味道」。

至於克勤則謂：「細節太好了。佢綵排已經好聽，如果綵排80分，今日現場唱係90分，無論對任何人都一定唔會輸。」

▲ 3 筆筆拉票時笑言最好「你一半，我一半」，令依純直豎拇指。

依純事後在台上坦言：「我很有衝動唱這首歌，因為愛情就是衝動的。」後台的克勤聞言即爆笑接招：「愛情是衝動的，結婚不是！」

選唱彭羚冷門作品的「筆筆」周筆暢，除喜歡《你一半我一半》歌曲的熱血及青春感外，亦透露由於有份創作歌曲的梁翹柏看著她長大，亦有感對方是港樂重要代表入物，故希望能透過獻唱其作品，讓翹柏在節目中「出現」。