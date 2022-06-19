【聲生不息】楊丞琳憶當年來港獲劉德華照顧　周柏豪曾模仿霆鋒彈結他

▲ 楊丞琳現身《聲生不息》。

TVB《聲生不息》於今晚（6月19日）播出的內容，競演主題繼續為「港樂與我的『葡萄成熟時』」下半場。

本輪比賽模式與過往不同，共分成9個回合進行「合作獨唱大混戰」，上半場由克勤隊主場並暫時領先，今集輪到千嬅隊主場，兩隊「長勝將軍」葉蒨文（Sally姐）及李健更會進行終極PK。

千嬅隊主場獻唱歌單如下：周柏豪《一擊即中》、楊丞琳、安崎《甘心替代你》、李克勤《雨中的戀人們》、曾比特（Mike）、毛不易《彌敦道》、單依純《為你鍾情》、周筆暢（筆筆）《你一半我一半》、林子祥《誰能明白我》、楊千嬅、劉惜君《葡萄成熟時》。

至於決勝局對戰歌曲，則為Sally《情人知己》及李健《水中花》。

▲ 柏豪稱，以前曾彈住結他模仿謝霆鋒。

感謝華仔當年照顧

本集特別之處是兩隊的特邀隊員於首輪已碰頭，柏豪演唱前笑指廣東歌對其就像「心跳」一樣重要：「跑步、食飯都會聽歌，沖涼亦都會唱歌 ，當生活長時間都同音樂一齊，佢就好似心跳一樣。」

他並坦言小時候並不理解《一擊即中》歌詞意思，但卻熱愛反覆背讀歌詞及彈結他模仿原唱者謝霆鋒。

楊丞琳則透露當年以女團「4 In Love」成員身份來香港宣傳時，正正挑選了《甘心替代你》上節目演唱，當時樣子青澀的丞琳與劉德華同框。

丞琳又指華仔當年對她們照顧有加：「那時大家根本不認識我們，劉德華大哥是我們的師兄，他帶我們去過大大小小的節目、甚至演唱會，讓大家更快認識我們。」

丞琳安崎首度合唱

安崎則透露《甘心替代你》是不少內地人集體回憶：「只要一聽到這首歌，大部分影迷就被拉回到那個時候。」

雖然丞琳與安崎是首度同台合唱，但二人各方面均異常合拍，Sally亦大讚二人聲音很夾：「很像！幾乎分不出來誰在唱，舞蹈也很美。」

每次演出均有亮眼表現的Mike，這次夥拍毛不易合唱《彌敦道》，PK克勤《雨人的戀人們》。

▲ 楊 丞琳與安崎齊登場。

Mike與毛毛性格一動一靜，但合唱時夾到無論，而二人的演唱舞台「港式冰室」更因夠大型兼夠像真獲歌手一致好評。筆筆笑言：「舞台好香港」， 惜君則謂：「成條街搬晒上台，好有場景感。」

由於Mike及毛毛已轉為千嬅隊成員，對於昔日愛將「倒戈」，克勤搞鬼地做出難過及無奈狀；三人與主持何炅及王祖藍更拿「天然呆」毛毛做話題，Mike大爆毛毛因與李玟互動多了而變得多話，毛毛隨即展示「毛式冷笑話」，令克勤及祖藍等人笑破肚皮。